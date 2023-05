Portugal: Rickson Neves, Deise Jesus, Telma Oliveira e Mónica Lopes vencem prémios UECL

​Rickson Neves (licenciatura), Deise Jesus e Telma Oliveira (mestrado integrado) e Mónica Lopes (mestrado) foram os vencedores da primeira edição dos Prémios UECL Valorizar o Mérito, criados pela União dos Estudantes Cabo-verdianos em Lisboa.

A cerimónia de atribuição dos prémios aconteceu no auditório da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), em Lisboa, na noite deste sábado, 20, e distinguiu o mérito, potencial e percurso académico dos alunos cabo-verdianos que frequentam o ensino superior na capital portuguesa.

Ricksom Neves é aluno de licenciatura em Direito na Universidade Nova de Lisboa, Deise Jesus e Telma Oliveira fazem mestrado integrado em Medicina na Faculdade de Medicina na Universidade de Lisboa e Mónica Lopes é estudante de mestrado em Biologia Humana e Ambiente, também na Universidade de Lisboa.

“Inicialmente, eram 12 categorias, mas devido à fraca adesão, a organização e o júri decidiram reformular e avaliar todas as candidaturas de acordo com o grau de ensino [licenciatura, mestrado integrado, mestrado e doutoramento] e mérito dos candidatos”, explicou o presidente da UECL, Edson da Veiga, acrescentando que para doutoramento não houve premiados.

O júri também atribuiu menções honrosas a José Luís Vaz, mestrado em Política Públicas, no Instituto Universitário de Lisboa (Iscte) e Simoni Andrade, mestrada em Qualidade Alimentar e Saúde, na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.

Leonor Ruivo, formada em Bioquímica e neurociência e quadro da Fundação Gulbenkian, Raffaella Gozzelino, investigadora da Universidade Nova de Lisboa e coordenadora Executiva de Projectos na África Ocidental da Parley Fundation for Ocean, e Célia Vida, formada em Desenvolvimento e Cooperação e técnica do Serviço de Cooperação da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, fizeram parte do corpo do júri.

O evento serviu também para homenagear os antigos presidentes da UECL, entre os quais Fredilson Semedo, Rúben Moreira, Isaías Varela, Jonathan Vieira, Milton Paiva, Mário Carvalho, Miguel Monteiro e Lourenço Lopes, fundador da UECL em 1997, e contou com presenças de estudantes cabo-verdianos, autoridades locais e outros convidados.

A União de Estudantes Cabo-verdianos em Lisboa foi criada em 1997 e formalizada a 22 de Outubro de 1998.

Com o apoio da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, da Câmara Municipal de Lisboa, da UCCLA e Tikai Produções, a cerimónia teve actuações de vários artistas, como Tikai, Batucadeiras Estrela de Bela Vista e Bruno Rodriguez.

Presentes do evento também estiveram o embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, e o ministro das Comunidades, Jorge Santos.