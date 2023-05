Cabo Verde quer reforçar cooperação e presença da Organização internacional da Francofonia

A Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação disse hoje que Cabo Verde quer reforçar a cooperação e a presença da Organização Internacional da Francofonia (OIF) no País.

Miryan Vieira, que falava à imprensa, manifestou ainda satisfação pela visita da responsável da Organização Internacional da Francofonia a Cabo Verde e sublinhou o interesse do País em ter projectos estruturantes, particularmente, na promoção da língua francesa.

“Um dos primeiros objectivos do nosso interesse é a promoção da língua francesa e da diversidade cultural que se verifica no espaço francófono. Tendo uma língua em comum, como o francês, é uma forma de incitar as relações de cooperação com os países francófonos”, afirmou.

Conforme a governante, Cabo Verde, tal como a OIF, apoia todos os esforços que visam a promoção do uso da língua francesa no espaço multilateral.

Esses esforços, segundo apontou, vão no sentido de se aumentar a língua francesa no espaço multilateral, defendendo a necessidade de um trabalho a nível dos países no que se refere às instituições capacitadas para o ensino do francês, assim como o seu uso para o fomento da cooperação e das relações comerciais e económicas.

“A OIF tem hoje outras vertentes de cooperação, que ultrapassam a questão da língua e as questões culturais. Possuem actividades que visam o incremento da inclusão e desenvolvimento social, nomeadamente, ao apoio para o empoderamento das mulheres e raparigas e a área da digitalização”, explicou, demonstrando o interesse do País em ser contemplado com estes projectos.

Para isso, realçou que as entidades governativas querem ver com as instituições nacionais como reforçar a cooperação e a presença da OIF em Cabo Verde.