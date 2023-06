Poluição plástica requer acção conjunta no combate - Governo

O ministro da Agricultura e Ambiente sublinhou hoje que a situação “dramática” a nível dos plásticos exige acção conjunta no combate, trabalhar a legislação, implementar medidas de gestão e completando o assunto com educação ambiental.

Em declarações aos jornalistas, na Cidade da Praia, no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Ambiente, que se celebra este ano sob o lema, “Combater a Poluição Plástica” o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, sublinhou que a responsabilidade de reduzir a produção e poluição plástica é de todos.

De acordo com este governante, é necessário adoptar as melhores práticas na gestão dos plásticos, enfatizando a reutilização e o aproveitamento dos resíduos para evitar a sua ingestão no ambiente.

“Ao tomar medidas conscientes e responsáveis, podemos diminuir a quantidade de plástico em uso, garantindo um futuro mais sustentável para o planeta. A cooperação bilateral e multilateral é fundamental para combater a poluição plástica. Isso requer legislação ambiental, educação e acções relacionadas à gestão de resíduos sólidos. Precisamos reduzir o uso de plásticos, promover a reutilização e a reciclagem para estabelecer uma economia circular. Também evitar que os plásticos se transformem em micro-plásticos, causando danos ao meio ambiente e à biodiversidade”, explicou.

Gilberto Silva defendeu que para resolver a crise dos plásticos, deve-se trabalhar a nível nacional, elaborando legislação, implementando medidas de gestão e integrando o assunto na educação ambiental.

“Passo a passo, podemos avançar rumo a um futuro sustentável, conscientizando as gerações presentes e futuras sobre a importância de reduzir o uso de plásticos.Nós, enquanto governo, estamos abertos a colaborar com todas as organizações, sejam elas nacionais ou internacionais, no sentido de podermos contribuir para essa política global, que é a questão dos plásticos”, acrescentou.

Em relação ao Regime Jurídico de comercialização, importação, distribuição e produção de plástico de utilização única, o ministro esclarece que mais que medidas de coerção é preciso trabalhar na educação ambiental e na sensibilização de toda a sociedade.

“A lei que acabou de entrar em vigor, já fala não só de plásticos mas também de plásticos de uso único, o que quer dizer que vamos agora implementar, reforçar toda a temática que tem a ver com a fiscalização, com a promoção de usos de materiais alternativos, acima de tudo também sensibilizar toda a sociedade no sentido de fazer ponte na implementação desta lei. Medidas coercitivas tem que existir mas ao mesmo tempo temos que trabalhar as medidas persuasivas e que passam pela educação e boa gestão”, acrescentou.

O acto central da comemoração do Dia Mundial do Ambiente teve lugar no Liceu Domingos Ramos e contou com a presença do ministro da Agricultura e Ambiente, e o representante do Escritório Conjunto da UNDP/Unicef/UNFPA, David Matern.

O evento teve como objectivo incentivar a conscientização e acção mundial em prol do ambiente, sensibilizar a população em geral sobre a problemática da poluição com plástico e divulgar a existência da nova Lei nacional sobre comercialização, importação, distribuição e produção de plásticos de utilização única.

Neste ano, a campanha “A Hora do Combate ao plástico” foi escolhida para concentrar as comemorações do Dia Mundial do Ambiente.