Boa Vista: Prosseguem as buscas por dois pescadores desaparecidos desde sexta-feira

​O comandante regional da Boa Vista informou hoje que continuam as buscas para encontrar dois pescadores que se encontram desaparecidos desde sexta-feira, 02, na zona Norte, onde foi encontrada uma embarcação quebrada sem tripulação.

Segundo o comandante Evandro Sousa, ainda não há resultados das buscas de dois pescadores que se encontram desaparecidos desde sexta-feira, 02, quando foi dado o alerta através da linha de emergência que tinha sido encontrado uma embarcação quebrada, sem tripulação, com peças de vestuário, garrafas de água, e GPS, em Cruz de Morte, na zona Norte.

Evandro Sousa explicou ainda que, de imediato, a equipa dirigiu-se à zona onde confirmaram que havia uma embarcação quebrada que, ao que tudo indica, bateu numa laje.

O mesmo disse ainda que mais tarde o dono da embarcação confirmou que dois pescadores da ilha do Maio, que se encontravam na ilha da Boa Vista estavam na faina na embarcação desde terça-feira, 30 de Maio, faz hoje uma semana, e que não tinham regressado, embora os pescadores costumem ficar três a quatro dias na faina.

“As buscas prosseguiram via marítima e terrestre, com apoio do drone da Fundação Tartaruga, em toda a costa, ainda não temos nenhum sinal dos pescadores, ainda não temos nenhum resultado das buscas”, disse, precisando que, através do GPS encontrado na embarcação conseguiram ver que, a embarcação saiu da cidade de Sal-Rei e deslocou-se para zona Norte, onde consta a última localização do aparelho de localização.

“Ainda hoje continuamos as buscas para vermos se conseguimos algum sinal porque o tempo vai escasseando, mas a esperança é a última a morrer”, pontuou.