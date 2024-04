Edição 1169

Destaque de manchete para a saída da BestFly do mercado dos transportes aéreos interilhas nacional.

A Bestfly anunciou, esta terça-feira, que deixa de operar em Cabo Verde. Agência de Aviação Civil suspendeu o Certificado do Operador Aéreo e a Licença de Exploração Aérea da operadora TICV (da qual a Bestfly é accionista maioritária), justificando a decisão pelo não cumprimento reiterado de requisitos regulamentares. Ministro dos Transportes, recusa responsabilidade do governo pela saída da empresa do mercado.

Também em destaque está o programa IMPULSIONA.

É um projecto novo da Pró-Empresa – foi lançado em Outubro do ano passado – o IMPULSIONA: Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Sector do Turismo e da Economia Azul, tem como objectivo pôr à disposição das micro, pequenas e médias empresas nacionais (MPME) cofinanciamento para serviços de assistência técnica no âmbito de actividades/projectos de MPMEs dirigidas para o abastecimento sustentável, de qualidade e certificação e respeito pelas normas ambientais sociais, à cadeia de valor do turismo e da economia azul.

Na edição desta semana falamos, igualmente, sobre o uso de telemóveis nas salas de aula.

O crescente uso de telemóveis pelos adolescentes nas salas de aula tem suscitado debates sobre os seus impactos positivos e negativos no processo educacional. Enquanto alguns argumentam que os dispositivos móveis podem melhorar a aprendizagem e a interacção, outros alertam para distracções e falta de concentração. Nesta reportagem, além de explorar os benefícios e desafios do uso de telemóveis pelos alunos, ouvimos também a opinião de professores, destacando as diferentes perspectivas e abordagens para lidar com esta realidade cada vez mais presente nas escolas.

Na Economia damos destaque à entrevista com Thibault Lemaire, economista do Departamento Africano do FMI.

A África Subsaariana parece ter entrado no caminho da recuperação. Porém, esta é “tímida e cara”. Nas Perspectivas Económicas Regionais (PER), divulgadas na última sexta-feira, o Fundo Monetário Internacional (FMI) avança que o crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) na região passará de 3,4 por cento, em 2023, para 3,8 por cento, em 2024, e 4%, em 2025. A inflação mediana diminuiu de quase 10 por cento, em Novembro de 2022, para cerca de 6 por cento, em Fevereiro de 2024.

O economista do Departamento Africano do FMI, Thibault Lemaire, comenta ao Expresso das Ilhas as principais linhas do relatório.

Na Cultura damos destaque ao Festival Músicas do Mundo que vai decorrer em Sines, Portugal.

As cantoras Mayra Andrade, Fattú Djakité e o grupo musical Ferro Gaita fazem parte do cartaz do Festival Músicas do Mundo de Sines 2024 (FMM Sines), que acontece de 20 a 27 de Julho, no concelho de Sines, Costa Alentejana, Portugal.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘O 25 de Abril que nunca aconteceu’, da autoria de Manuel Brito-Semedo; ‘Como vivi, há 50 anos, o 25 de Abril de 1974 na Cidade da Praia’, escrito por Bruno Spencer; e ‘Construir nosso futuro comum com inovação e criatividade’ de Sheila Pinto Monteiro.