Maria Morais e Jailsa Andrade entre os mais de 30 candidatos cabo-verdianos nas listas para eleições de 11 de Junho no Luxemburgo

Maria Morais e Jailsa Andrade fazem parte do grupo de mais de 30 candidatos cabo-verdianos que estão nas listas para as eleições comunais (municipais) que acontecem no dia 11 de Junho, no Luxemburgo.

As duas cabo-verdianas mostraram-se “contentes” com o convite para fazerem parte da lista das comunas onde residem e garantem que, caso ganharem, vão trabalhar sobretudo na área da integração.

A artista plástica formada em Designer de Comunicação, Maria Morais, natural de Ribeira Grande, ilha de Santo Antão, contou à Inforpress que saiu de Cabo Verde com 23 anos para fazer o seu curso superior, mas que, em 2007, quando foi convidada para uma exposição no Luxemburgo, gostou e acabou por ficar, onde também formou a sua família.

“Recebi o convite da presidente da minha comuna, Sandweiler, que não estava à espera, mas aceitei porque acredito que aconteceu por causa do trabalho que tenho feito no Luxemburgo e também em Cabo Verde. Estou confiante que vamos ganhar e sinto que posso dar a minha contribuição na área de Integração e Cultura Artística”, disse a arista plástica candidata a vereadora.

Jailsa Andrade, nasceu na ilha de São Vicente e chegou ao Luxemburgo em 1993, disse que foi no ano passado que recebeu o convite para fazer parte da lista para candidatar-se a vereadora, muito por causa do seu perfil como líder associativa no seu município.

“No Ettelbruck há muitos cabo-verdianos, mas a maioria já tem nacionalidade luxemburguesa ou portuguesa, por isso, só 154 cabo-verdianos constam no caderno eleitoral, mas são muito integrados. A maioria fala luxemburguês, francês e alemão, mas também crioulo, o que mostra que não esqueceram a sua cultura”, frisou a candidata para a pasta de Ecologia, Educação e Integração.

A Associação Veteranos do Norte e a Associação Estrela do Norte, da qual Jailsa Andrade é presidente, no município de Ettelbruck, onde é candidata, mostram que os cabo-verdianos estão “muito ligados” a Cabo Verde.

Este ano, no Luxemburgo, acontecem duas eleições, sendo as eleições comunais (mancipais), de 11 de Junho, que podem votar os luxemburgueses e não luxemburgueses, ou seja, todos os estrangeiros, independentemente do tempo de residência no país, e as eleições legislativas, marcadas para 08 de Outubro, e que só podem votar os cidadãos com nacionalidade luxemburguesa.

Ao todo, são 3.847 candidatos, entre listas partidárias e independentes, para 1.221 lugares disponíveis nas 102 comunas do país.