Empossados órgãos nacionais e regionais Sotavento da Ordem dos Enfermeiros de Cabo Verde

Os novos órgãos nacionais e regionais Sotavento da Ordem dos Enfermeiros de Cabo Verde foram empossados hoje, na cidade da Praia, com um mandato de três anos.

Segundo o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Aniceto Tavares, este empossamento serve para unir cada vez mais esta classe, que considera “unida, interventiva e inclusiva e prestigiada” na sociedade cabo-verdiana.

“A nossa missão é assegurar que o exercício da função dos enfermeiros se desenvolve num ambiente profícuo alicerçado nos padrões de qualidade e normas deontológicas e específicas da enfermagem”, frisou.

Entretanto, segundo o bastonário, pretende-se organizar a classe para melhorar a visibilidade na sociedade, garantir o melhoramento e comunicação e relacionamento entre os enfermeiros, com a colaboração desses novos órgãos nacionais.

No seu discurso, Aniceto Tavares fez saber que o programa traçado para este mandato é “ambicioso”, mas que a primeira prioridade é tratar a questão da ética, a relação enfermeiro utente, a formação e a qualidade de prestação dos cuidados de saúde dos enfermeiros.

A promoção e valorização da classe dos enfermeiros no país é outra prioridade da Ordem, que pretende apostar “fortemente” numa comunicação eficaz, seja para dentro da organização ou fora, aproveitando as plataformas das tecnologias de comunicação.

Estar próximo dos enfermeiros nas regiões e nas ilhas, supervisionar os cuidados da enfermagem primando pela qualidade dos cuidados, propor a uniformização da linguagem e da prática do mesmo, promover e desenvolver a capacidade técnica e científica dos enfermeiros e acompanhar a carreira dos mesmos”, são outros propósitos da organização.

O bastonário prometeu exercer esta liderança com espírito de “diálogo, de cooperação e de compromisso absoluto” com todos os órgãos sociais eleitos, os enfermeiros do país e parceiros sociais em estreita colaboração com ministério da saúde e demais autoridades sanitárias de Cabo Verde.

Por outro lado, defendeu a “defesa intransigente” dos pilares da ética e código deontológico da enfermagem, que será também uma das prioridades.

Por seu turno, a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, frisou que os enfermeiros têm desempenhado um papel “essencial e preponderante” ao longo dos anos em todo o mundo, no processo de cura dos pacientes, no acolhimento dos seus familiares e na organização e fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde e no desenvolvimento da sociedade no seu geral.

A governante disse que o Governo está engajado em contribuir e ajudar da melhor forma o trabalho dos enfermeiros, para estes que continuem a dar o exemplo de “heroísmo” todos os dias.

“Continuamos engajados com o nosso compromisso de reforçar cada vez mais as estruturas de saúde, com mais enfermeiros especializados, humanizados, motivados, capacitados e valorizados”, assegurou Filomena Gonçalves.