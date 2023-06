Nadadores-salvadores da Praia pedem mais meios de trabalho, recursos humanos e aposta na segurança marítima

Os nadadores-salvadores da Praia dizem estar a passar por várias dificuldades na execução dos seus trabalhos e pedem mais meios, recursos humanos e maior aposta na segurança marítima.

Em Quebra Canela, a Inforpress falou com dois desses profissionais que se encontravam de serviço e indicaram, de entre as várias dificuldades, a falta de materiais, de pessoal e de consideração para com a classe.

Para Nik Correia, que há três anos desempenha esta função, o principal desafio tem a ver com o investimento de instituições ligadas ao mar, nomeadamente o Instituto Marítimo e Portuário (IMP), tendo afirmado que o Governo está de costas voltadas para o mar.

“Precisamos de materiais modernos de trabalho, recursos humanos e muito intercâmbio com outras instituições lá fora, porque precisamos de inovação e de ter outros tipos de especialidades e recursos humanos para darmos melhores resultados”, indicou.

Por outro lado, acrescentou, as praias balneares têm uma carência maior que é o problema de embarcação de apoio para qualquer eventualidade de maior com os banhistas.

“Então precisamos de mais apoio institucional porque metade da população de Cabo Verde não sabe nadar. Este é um problema grave, então apelamos aos ministérios e instituições que apostem mais na segurança marítima porque só assim teremos menos problemas com acidentes e mortes no mar” concretizou.

Já Napoleão da Rosa pediu mais respeito e valorização do trabalho dos nadadores-salvadores, para quem também deparam com inúmeras dificuldades.

“Faltam várias coisas, por exemplo, não temos torre nem onde guardar os nossos materiais. Os materiais precisam ser renovados, embora hoje tenhamos recebido alguns”, afirmou.

Pediu neste sentido mais condições, mais consideração, valorização do trabalho que desempenham, porque, considerou, salvar vidas requer condições acima do normal.

Tendo em conta a época balnear reconhecem que o trabalho é redobrado, daí que Napoleão da Rosa sugeriu mais recursos humanos para reforçar o trabalho nas praias mais frequentadas como Prainha e Quebra Canela.

Lamentaram haver um impasse entre a Câmara Municipal da Praia e o Instituto Marítimo Portuário que fez com que não pudessem participar de uma recente formação direccionada aos nadadores-salvadores.

Entretanto, dirigindo-se aos banhistas aconselham que respeitem as bandeiras, que levem em conta o estado do mar, principalmente na praia da Quebra Canela que, neste período, é mais perigosa.

Aos que vão acompanhados de crianças alertam que estejam vigilantes desde a entrada até a saída das mesmas do mar.