São Vicente: Criada a Associação de Mulheres Cientistas de Cabo Verde

A Comissão Instaladora da Associação de Mulheres Cientistas de Cabo Verde foi criada, esta sexta-feira, no Mindelo, com o objectivo de promover a investigação e o conhecimento para a resolução de problemas sociais e alimentar o ensino superior.

Esta informação foi avançada à Inforpress pela representante da Comissão Instaladora da associação, Isabel Lobo, para quem é uma associação cabo-verdiana essencialmente voltada às mulheres cientistas, mas que não exclui uma diversidade de género e membros das comunidades científicas da diáspora cabo-verdiana.

“Uma das razões prende-se com uma necessidade grande que se sente, neste momento, a nível do ensino superior e a nível de outras instâncias de produção de conhecimento de haver realmente um agrupamento ou alguma entidade, de haver investigação com fins essencialmente de resolução de problemas sociais e de retroalimentação do próprio sistema de ensino superior”, avançou.

Conforme Isabel Lobo, a associação servirá sobretudo para a promoção do conhecimento e valorizar, dentro das últimas correntes para a visibilidade da mulher, de modo a poder haver uma capitalização, uma mais-valia a nível da investigação em ciência e em tecnologias de informação.

Para os próximos anos, adiantou, a comissão terá que trabalhar para se tornar efectivamente uma associação. No entanto está previsto para o próximo ano um encontro de todos os membros da lusofonia.