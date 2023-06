Santo Antão: Enapor reafirma segunda fase da expansão do porto e centro de expurgo

A segunda fase da expansão do porto do Porto Novo e o centro de expurgo de Santo Antão são projectos que fazem parte dos investimentos que a Enapor – Portos de Cabo Verde tem previsto para esta ilha.

Este propósito foi reafirmado através de uma revista lançada esta semana pela Câmara Municipal do Porto Novo, através da qual a Enapor – Portos de Cabo Verde diz que estes dois projectos mostram o “engajamento” desta empresa no processo de desenvolvimento de Santo Antão.

Em relação ao porto de Santo Antão, o site da Enapor diz que o estudo de impacto ambiental da segunda fase do projecto de expansão está a ser elaborado.

O edil do Porto Novo, Aníbal Fonseca, garante ter informações do Governo de que já foi mobilizada “parte do financiamento” para a segunda fase da ampliação do porto do Porto Novo.

Segundo os estudos, o projecto, que representa um investimento de 39 milhões de euros (4,2 milhões de contos), consiste na melhoria das condições de navegabilidade na bacia de manobras do porto, bem como na atracação de navios de cabotagem e de cruzeiro.

O novo centro de expurgo da ilha de Santo Antão, cujo concurso de empreitada para a sua construção, representa um investimento à volta de 100 mil contos e será construído na zona portuária da cidade do Porto Novo.

A infra-estrutura estará pronta em 2024, segundo a previsão do Governo.