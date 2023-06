A Polícia Nacional (PN) informou, nas redes sociais, que a criança de 5 anos, de nome Dairiny que desapareceu da sua residência em Achada de Santo António, na Cidade da Praia, desde ontem à noite, já foi encontrada com vida.

Segundo a Polícia Nacional a criança estava na posse do doente mental suspeito, escondida no interior de um barco, na rua de Boavista, no Palmarejo, na Cidade da Praia.

Conforme a PN a criança está viva e será levada ao hospital para exames.

E neste sentido, a PN agradece a colaboração dos cidadãos que contribuíram para este desfecho.