​Governo mantém suspensão do defeso para Chicharro e Cavala

O Ministério do Mar, através da Direcção Nacional de Pesca e Aquacultura (DNPA), informou, na sua página de Facebook, que continua suspenso o defeso para Olho Largo/Chicharro e Cavala (Selar crumenophthalmus), de 15 Junho – 14 Julho, e da cavala (Decapterus macarellus), de 15 Julho a 14 de Setembro.

Segundo o Ministério do Mar, esta decisão da suspensão do defeso foi tomada em 2021 como uma das medidas de mitigação dos impactos económicos provocados pela COVID-19, em Cabo Verde, para o período de um ano.

A mesma fonte explicou que após uma análise da conjuntura actual do país, a Direcção Nacional de Pesca e Aquacultura decidiu por manter suspenso o defeso destas duas espécies.

“Chegado ao período anteriormente estabelecido e depois de uma análise ponderada da situação socioeconómica do país, agravados com as consequências da guerra de Ucrânia, facto que tem causado a alta de preços nos bens de consumo e particularmente a alta de preço dos combustíveis, com impacto directo nos custos de produção e exploração das actividades de pesca, neste sentido, decidiu-se pela continuação da suspensão do defeso destas espécies por mais um ano”, frisa.

Conforme a mesma fonte, o Governo quer manter esta decisão com o intuito de mitigar os efeitos negativos para os operadores de pesca e suas famílias.