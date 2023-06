Correios de Cabo Verde passam a partilhar sistema de informação com a Polícia Judiciária

Os Correios de Cabo Verde vão passar a partilhar os seus sistemas de informação com a Polícia Judiciária (PJ) para envio de dados electrónicos prévios, no quadro do projecto da União Postal Universal.

O anúncio foi feito hoje, na cidade da Praia, pelo presidente da instituição postal cabo-verdiana, Isidoro Gomes, após um encontro com uma delegação da PJ liderada pela presidente Ivanilda Mascarenhas para, entre outros assuntos, discutirem os desafios da segurança nacional através da rede postal pública. “Já existe com as Alfândegas e vamos partilhar o sistema por onde passa todo o tráfico postal a nível internacional, na dimensão Cabo Verde. Portanto eles passarão a ter este sistema para fazerem análises e terem dados prévios e actuarem preventivamente”, explicou. Isidoro Gomes avançou que os CCV têm na forja um conjunto de investimentos com destaque para a digitalização, “concretamente o sistema do comércio electrónico”, para que haja mais transações entre as ilhas, que, segundo ele, requer mais desafios de segurança nas transações. “Os desafios actuais derivados do comércio electrónico exigem que haja uma articulação muito mais “premente” entre a instituições postal cabo-verdiana com a Polícia Judiciaria”, apontou. Deste encontro, avançou ainda que saiu o compromisso da integração dos Correios de Cabo Verde, juntamente com a PJ e as Alfândegas, numa equipa liderada pelos Estados Unidos da América no que concerne à segurança nacional a nível postal. Questionado se tem havido violações postais em Cabo Verde, informou que os CCV têm vindo a fazer um conjunto de investimentos para prevenir e evitar essas situações nomeadamente a nível de videovigilância, formação de colaboradores e parcerias inteligentes. A integridade das operações dos Correios, cadeia postal nacional e inviolabilidade das correspondências, a socialização das ferramentas tecnológicas da Polícia Científica para melhoria de controlo das mercadorias e a securitização das transações postais foram também abordados neste encontro entre os CCV e a PJ.

