Governo anuncia arranque este ano de “grandes projectos” de água e saneamento

O Governo prepara a implementação, já a partir deste ano, de “grandes projectos” nos domínios de água e saneamento na ilha de Santo Antão, anunciou sexta-feira o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

O chefe do Governo, que se encontra de visita a Santo Antão, referiu-se, durante um encontro com os emigrantes em férias, ao projecto de água e saneamento de Santo Antão, que prevê, entre os investimentos de maior vulto, a melhoria de gestão dos esgotos e das redes de água no município do Porto Novo.

O projecto de água e saneamento de Santo Antão, orçado em 1,2 milhões de contos, contempla a ampliação da rede de esgotos da cidade do Porto Novo e construção de uma estação de tratamento de águas residuais, além de construção de casas de banho para as famílias carenciadas.

A rede de distribuição de água à cidade do Porto Novo vai ser remodelada e ampliada no quadro deste projecto, financiado pelo Banco Árabes para o Desenvolvimento em África (Badea).

Outro investimento previsto prende-se com a construção do edifício da empresa Água de Santo Antão, na cidade das Pombas, Paul.