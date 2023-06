Dados mostram que cabo-verdianos começam a beber cada vez mais cedo

A directora de Gestão de Reabilitação Psicossocial e Reinserção Social, Suely Carvalho, disse hoje que os cabo-verdianos começam a experimentar o consumo de álcool, cada vez mais cedo, com casos de crianças de oito anos de idade.

A responsável falava à imprensa, na manhã deste domingo, durante uma marcha promovida pela Câmara Municipal da Praia, em parceria com Comissão de Coordenação do Álcool e outras Drogas (CCAD), no âmbito do Dia Internacional contra o Uso Abusivo e o Tráfico Ilícito de Drogas assinalado a 26 de Junho.

Sob o lema, “As pessoas em primeiro lugar: acabar com o estigma e a discriminação, reforçar a prevenção”, a iniciativa tem por objectivo conscientizar a sociedade face às consequências e comportamentos de risco associados ao consumo abusivo do álcool e outras drogas.

Suely Carvalho adiantou que a nível mundial houve um aumento substancial do consumo de álcool e outras drogas e Cabo Verde não fugiu à regra, apesar de não dispor de dados recentes.

“Infelizmente estamos a ter consumo cada vez mais precoce, ou seja, estamos a ter crianças na faixa de oito anos a consumir álcool. É hora de cada um de nós ter consciência para fazermos alguma coisa e algo que inicie desde a educação base, em casa, para ver se conseguimos reverter a situação”, apontou a responsável que disse que na cidade da Praia a procura e oferta é muito maior.

Para combater esse flagelo, adiantou que a autarquia tem apostado na promoção da saúde e na prevenção e promoção, especificamente na reabilitação psicossocial de pessoas dependentes de drogas no sentido de conseguir identificá-los na comunidade, levá-los para a unidade de saúde, criar o espírito de motivação para consciencializarem sobre esta problemática.

Para além de trabalhar com os moradores de rua através do projecto da casa de Abrigo municipal e dos anjos da noite, explicou que tem feito ainda o encaminhamento dessas pessoas para os serviços de saúde para tratamento a longo prazo, montar grupos de auto-ajuda na comunidade através dos serviços descentralizados da câmara municipal e através do centro de atenção psicossocial que será inaugurada esta segunda-feira, 26, para trabalhar na comunidade.

“Temos uma equipa preparada para isso, com psicólogos do centro social e enfermeiros do serviço da psiquiatria para nos dar suporte para trabalhar com essas pessoas que devido ao consumo de drogas desenvolveram transtornos secundários”, referiu.

Por seu turno, a secretária executiva da Comissão de Coordenação do Álcool e outras Drogas (CCAD), Zânia Silva manifestou também a sua preocupação com a situações e caso de crianças a terem contacto cada vez mais cedo com o álcool e defendeu que é preciso fazer um trabalho profundo envolvendo as famílias e comunidades de modo a definir estratégias que possam dar respostas.

O Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas celebra-se a 26 de Junho de cada ano.

O dia foi proclamado através da Resolução 42/112, adoptada na Assembleia Geral da ONU de 7 de Dezembro de 1987, de forma a dar expressão ao objectivo de uma sociedade internacional livre do uso de drogas.