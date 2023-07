PJ detém no Mindelo suspeitos de tráfico de droga

Quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 19 e 43 anos, foram esta sexta-feira (30) detidos em São Vicente, pela Brigada de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (BITE), do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária em Mindelo (DICM), suspeitos do crime de tráfico de estupefacientes.

As detenções ocorreram fora de flagrante delito, no centro da cidade do Mindelo. Da operação também resultou a a apreensão de uma placa e 32 doses de um produto branco, supostamente cocaína. De acordo com nota da PJ, presentes a tribunal, dois dos indivíduos do sexo masculino ficaram em prisão preventiva. Não foram reveladas informações sobre as medidas de coacção eventualmente aplicadas aos demais suspeitos.

