Ministério da Saúde manifesta pesar pelo falecimento da médica Maria de Lourdes Monteiro

O Ministério da Saúde manifestou pesar pelo falecimento de Maria de Lourdes Monteiro, ocorrido na tarde de hoje, médica que durante mais de três décadas foi a única epidemiologista do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Conforme uma nota de imprensa enviada à Inforpress, Maria de Lourdes Monteiro era quadro do Ministério da Saúde, natural de São Vicente e estava aposentada desde 2019.

Milú, como era mais conhecida pelos amigos e colegas, desempenhou várias funções no SNS, tendo “dado um grande contributo” para o desenvolvimento do Sistema de Vigilância Epidemiológico Nacional, para o sistema de informação em saúde, bem como no desenvolvimento da saúde pública em Cabo Verde.

“Como a única médica epidemiologista do SNS, esteve sempre na linha da frente de combate das várias epidemias que Cabo Verde conheceu desde os anos 90, nomeadamente a epidemia de cólera em 1995, dengue em 2010, Zika em 2016, paludismo em 2017, sempre com bons resultados”, pode-se ler na nota.

Durante a pandemia da covid-19, estando já aposentada, apresentou-se voluntariamente para apoiar e liderou a equipa médica que seguiu para a ilha da Boa Vista, logo após o surgimento do primeiro caso no País.

Entrou para o Serviço Nacional de Saúde em 1983, como técnica superior na Delegacia de Saúde de São Vicente, local onde trabalhou até 1990.

Na mesma época, foi nomeada para exercer as funções na Direcção Geral de Saúde e em 1993 assumiu as funções de chefe da Divisão de Epidemiologia no Ministério da Saúde, cargo que ocupou até 1997.

Foi também presidente do Comité Nacional de Ética em Pesquisa em Saúde de 2019 a 2020. No exercício das suas funções sempre “foi referenciada pelo seu profissionalismo”, “dedicação e rigor técnico” e científico, tendo sido uma profissional reconhecida “pelo seu imensurável contributo” ao sector da saúde em Cabo Verde.