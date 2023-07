Artista plástico cabo-verdiano agredido nas Canárias

Yuran Henrique estava a ilha espanhola para inaugurar uma exposição. Mostra foi cancelada e o artista vai ser submetido a uma cirurgia

Yuran Henrique está internado após o brutal ataque sofrido no último sábado, em Las Palmas de Gran Canaria onde participaria num evento.

No âmbito do programa de exposições da Casa África, estava agendada uma dupla abertura das mostras "Somos AFRO". Afrodescendentes: reconhecimento, justiça e desenvolvimento, do fotógrafo José Luis Simón, e “Lalonji” de Yuran Henrique.

A Casa África teve de suspender a cerimónia de abertura e apenas abrirá as portas ao público para a exposição "Somos AFRO".

Os jornais espanhóis falam de uma agressão por parte de três indivíduos, que estão já a ser procurados pela polícia.

A Casa África, em comunicado, refere que tem estado em contacto com os familiares do artista, bem como com o Embaixador cabo-verdiano em Espanha, o Ministro da Cultura cabo-verdiano e o Ministério cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros, através da Direcção-Geral dos Assuntos Consulares.

Yuran Henrique, que também colabora com o Expresso das Ilhas, foi considerado, este ano pela Africa No Filter, um dos 10 jovens artistas africanos a seguir em 2023.