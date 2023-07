​Cabo Verde participa na 64ª Série de Reuniões das Assembleias dos Estados Membros da OMPI

Cabo Verde tomará parte na 64ª Série de Reuniões das Assembleias dos Estados Membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que acontece em Genebra, Suíça, de 6 a 14 de Julho. No encontro o país irá abordar a questão dos projectos específicos que permitem estimular o uso estratégico da Propriedade Intelectual (PI) nos sectores prioritários para o desenvolvimento.

Segundo uma nota do Governo, na série de reuniões que é realizada todos os anos, com todos os membros da OMPI, para discutir questões relacionadas com a propriedade intelectual, o país será representado pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

A nota avança que durante esta missão, o governante irá manter um encontro bilateral com o director-geral da OMPI, Daren Tang, e a Secretária-Geral da CNUCED, Rebeca Grynspan.

Cabo Verde é membro da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), desde 7 de Abril de 1997. Com esta adesão à OMPI, abriu-se espaço para a adesão aos tratados internacionais administrados por esta organização, enquadrados nas áreas de Propriedade Industrial e Direitos de Autor.

A nota informa ainda que para esta que é a 64ª Série de Reuniões das Assembleias dos Estados Membros da OMPI, a delegação de Cabo Verde chefiada pelo MCIC, conta ainda com a presença da Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI), Ana Paula Spencer e a missão diplomática cabo-verdiana em Genebra, Suíça.

A OMPI tem por finalidade promover a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo, pela cooperação dos Estados, em colaboração, se for caso disso, com qualquer outra organização internacional; assegurar a cooperação administrativa entre as Uniões.