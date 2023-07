Preparação para a época das chuvas na Praia terá um custo de cerca de 90 mil contos

O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, anunciou hoje que a preparação para a época das chuvas está em andamento, com a implementação de um plano orçado em cerca de 90 mil contos.

Francisco Carvalho fez esta declaração à imprensa, após a apresentação do projecto da Unidade de Triagem.

"A preparação para a época das chuvas tem sido aquilo que todos os anos fazemos. Primeiro, a elaboração de um plano específico para a época de chuva e esse plano é depois implementado. Já está sendo implementado", declarou o edil.

Dentre as acções em curso, destaca-se a desobstrução das vias onde as águas circulam, uma medida crucial para garantir o escoamento adequado durante períodos chuvosos.

"As escavadoras e os camiões estão em várias áreas, realizando a desobstrução das vias para garantir que as águas possam fluir sem obstáculos", explicou Carvalho.

Além disso, a identificação de áreas de risco também tem sido uma prioridade, visando proteger os locais mais vulneráveis a inundações e deslizamentos de terra.

No entanto, o edil destacou que a implementação completa do plano enfrenta desafios de recursos, o que afecta a capacidade de realizar todas as ações planeadas.

"O orçamento é de cerca de 90 mil contos, é sempre caro. Mas, é evidente que nem tudo que está no plano conseguimos concretizar. Há problemas de recurso logo a partida que dificultam tudo aquilo que está aí", admitiu.

Quanto ao projecto da Unidade de Triagem, Francisco Carvalho disse que vai permitir separar o lixo que depois poderá ser reutilizado. Como exemplo, citou a inauguração de um pavimento em Kebra Canela de vidro reciclado.

“Lixo tem valor, hoje é vendido para vários fins. Queremos criar todas as condições. O aterro sanitário, funcionando bem permite-nos vender o lixo e angariar mais recursos”, disse.

Segundo o autarca, a entrada em funcionamento do aterro sanitário, vai revolucionar a cidade em termos de saneamento.

Carvalho explicou que a área de saneamento foi dividida em três sectores distintos, cada um com um coordenador dedicado exclusivamente a suas respectivas responsabilidades. A primeira área abrange a questão da recolha de resíduos, coordenando contentores e camiões. A segunda área é responsável pela varrição das vias públicas, e a terceira área abrange o funcionamento do aterro.

O objectivo é retirar parte do lixo que, de outra forma, correria o risco de chegar ao oceano. O lixo será recuperado, separado e devidamente entregue para destinação adequada.

"Já começamos a entregar. Cerca de 6 mil quilos de material plástico foram retirados e entregues à Cabo Plast", afirmo.