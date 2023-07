​Representante do SG da ONU quer maior protagonismo para jovens africanos

Os jovens devem ter destaque nos espaços de decisão e participar no desenvolvimento dos seus países. Posição do representante especial do secretário-geral da ONU para a África Ocidental e Sahel, Leonardo Simão, que falava hoje, na abertura do Fórum Anual da Juventude da África Ocidental e Sahel, no Mindelo.

Para Leonardo Simão, não basta falar dos jovens, é preciso que estes discutam os problemas que os afectam e que sejam capazes de “propor soluções práticas e exequíveis para a melhoria da sua vida e dos seus países”. “Criar um espaço para que jovens da nossa região da África Ocidental se encontrem e discutam problemas comuns. Problemas ligados à paz, a educação de qualidade, ao emprego e outros desafios que se colocam aos jovens, para que sejam actores de desenvolvimento e sobretudo que possamos evitar que sejam empurrados para o extremismo violento”, explica. O evento, com duração de três dias, foca-se sobretudo em temas como liderança, tomada de decisões inclusiva, prevenção de conflitos, resiliência comunitária e coesão social. O representante especial do secretário-geral da ONU para a África Ocidental espera que as recomendações saídas do encontro “não fiquem apenas no papel”. “Deste fórum vai resultar um conjunto de recomendações que não devem ficar só no papel, têm que ser levadas aos governos, às instituições internacionais de modo a encontrar espaço e oportunidades para que a vida dos jovens melhore. Há uma razão de fundo para que a vida dos jovens seja altamente prejudicada, que é a questão da insegurança ligada ao terrorismo. Grande parte dos países da Africa Ocidental é vítima da insegurança ligada ao terrorismo, por isso o combate contra o terrorismo é já uma contribuição para a melhoria da vida dos jovens”, afirma, recordando estimativas da ONU que apontam que mais de 64% da população da África Ocidental tem menos de 24 anos. Presente na cerimónia, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva propôs um compromisso inter-geracional de longo prazo, na perspectiva dos objectivos da Agenda 2030 e da Agenda 2063, para ajudar na resolução dos problemas que afectam a generalidade dos países africanos. “Um compromisso das gerações actuais com as gerações futuras para realização de mudanças estruturais. Com a atitude de protagonistas activos de mudanças impactantes e duráveis de que a África precisa, em vez de nos colocarmos na posição de vítimas da história. Compromisso através da mudança de paradigma relativamente à riqueza. A abundância de recursos naturais e minerais não significa ser país rico, conhecemos muitos países de abundantes recursos, mas elevado nível de pobreza e baixo nível de desenvolvimento humano. E o contrário também existe”, sublinha. A valorização dos recursos naturais e minerais e a sua aplicação na educação, saúde, emprego, protecção social, ciência, tecnologia e inovação são, de acordo com o chefe do governo, factores que “além de elevar os níveis de desenvolvimento humano, fazem crescer as economias” O Fórum Anual da Juventude da África Ocidental e Sahel acontece até sábado, sob o lema tema “Empoderar Homens e Mulheres Jovens através de Educação de Qualidade, Trabalho Decente e Soluções Inovadoras para tornar a Prevenção de Conflitos mais eficaz para Sustentar a Paz e Segurança na Região”.

