​Novo comandante dos Bombeiros de São Vicente quer mais recursos para a corporação

O novo comandante dos Bombeiros Municipais de São Vicente pede mais recursos para que a corporação desempenhe a sua função da melhor forma possível. Amilcar Barbosa Ganeto discursava, hoje, durante a cerimónia de posse como novo dirigente dos soldados da paz na ilha do Porto Grande.

“Como comandante, a minha principal missão é que tenhamos recursos necessários para desempenharmos a nossa função da melhor forma possível junto do nosso município. Também promover um ambiente de trabalho saudável e inclusivo. Quero estreitar laços com a comunidade que servimos. A nossa profissão exige que estejamos preparados para qualquer situação de emergência”, diz.

Do lado da autarquia, depois de agradecer o comandante cessante e dar as boas-vindas ao actual dirigente, o vereador do pelouro da Protecção Civil e Bombeiros, Anilton Andrade destacou a operacionalidade do Corpo de Bombeiros, o melhoramento contínuo das condições de trabalho e meios, bem como a formação como fundamentais para a performance dos profissionais.

“Estamos em franco crescimento. Assim, deliberamos em sessão ordinária a abertura de concurso para o recrutamento de mais 12 bombeiros. Estamos fortemente empenhados com a aquisição de fardamento, equipamentos de sapadores, equipamentos de protecção individuais, entre outros, para dar dignidade e segurança à classe. Brevemente receberemos uma ambulância zero quilómetros devidamente equipada com suporte avançado de vida e alguns anos de garantia que serão totalmente assumidos pela Broa Fundation, dos Estados Unidos”, anuncia.

O acto de posse foi presidido pelo Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves. O edil mindelense refere que num país arquipelágico, as limitações no domínio da Proteção Civil e Bombeiros são normais e inúmeras, mas que a autarquia tem feito um esforço para apetrechar a corporação dos bombeiros.

“Os investimentos para o apetrechamento do sistema acarretam elevados custos para os poderes públicos, seja ele central ou local. Contudo, é um sector sensível por estar em causa a preservação e a segurança das pessoas e dos seus bens. Assim, deve merecer de todos, principalmente da Câmara Municipal, a maior atenção. Neste sentido, a nossa actuação irá na linha da operacionalização com eficiência e eficácia desse serviço, por forma a capacitá-los a nível dos recursos humanos e das melhores condições de combate, da prevenção e intervenção em incêndios, catástrofes naturais, entre outros”, aponta.

O novo comandante dos Bombeiros Municipais de São Vicente, Amilcar Barbosa Ganeto, é coadjuvado por Juary Dos Reis.