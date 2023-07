Navios portugueses em Cabo Verde para exercícios de segurança marítima

Dois navios da Marinha Portuguesa atracam hoje em Cabo Verde para uma semana de cooperação, no âmbito da iniciativa 'Mar Aberto' 2023, que visa contribuir para segurança marítima no Golfo da Guiné e na costa ocidental africana.

A embaixada de Portugal na cidade da Praia avançou em comunicado que o NRP (Navio da República Portuguesa) "Setúbal" e o NRP "Zaire" constituem um “Grupo de Tarefa” que visita Cabo Verde entre 28 de Julho e 5 de Agosto.

As duas embarcações vão permanecer na Praia até segunda-feira, 31 Julho, seguindo-se depois para o Mindelo, na ilha de São Vicente.

Os dois navios integram uma secção de projecção de força, constituída por fuzileiros, uma equipa de segurança, uma equipa de mergulhadores e uma equipa médica, acrescentou a mesma fonte consular.

Durante a permanência em Cabo Verde, o grupo vai realizar vários exercícios e desenvolverá diversas actividades no âmbito da Cooperação no Domínio da Defesa (CDD), destacando o embarque de militares da Guarda Costeira de Cabo Verde, no NRP "Setúbal", na praia de S. Francisco, em Santiago.

Ainda segundo a embaixada portuguesa na capital de Cabo Verde, o grupo tem realizado diversas patrulhas no Golfo da Guiné, contribuindo para o combate à pirataria e ataques armados contra a navegação mercante.

A equipa está sob o comando do capitão-mar-e-guerra Nicholson Lavrador, embarcado no NRP "Setúbal", que é comandado pelo capitão-de-fragata Pereira da Costa, sendo o NRP "Zaire" comandado pelo primeiro tenente Antunes Pires.

A Iniciativa 'Mar Aberto' teve início em 15 de Abril, data em que o NRP "Setúbal" largou da Base Naval de Lisboa rumo à África do Sul, onde participou nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Já o NRP "Zaire" vai regressar a Portugal depois de cinco anos em São Tomé e Príncipe, onde desempenhou missões de capacitação da Guarda Costeira e de cooperação técnico-militar com os países amigos da região, potenciando, em especial, iniciativas para o desenvolvimento de capacidades de defesa e segurança marítima no Golfo da Guiné (GdG).

A iniciativa visa contribuir para a segurança marítima no Golfo da Guiné e na costa ocidental africana, assim como para a satisfação de compromissos internacionais assumidos por Portugal com os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), incluindo ainda a participação nacional no projecto da União Europeia das Presenças Marítimas Coordenadas para a região.