Religiosas Adoradoras realizam marcha contra o tráfico de seres humanos com pouca adesão

A organização Religiosas Adoradoras, através do projecto “Kreditá na bo” (acredita em ti), realizou, hoje, uma marcha de sensibilização, em São Vicente, contra o tráfico pessoas em celebração ao Dia Mundial contra o tráfico de seres humanos.

A marcha, realizada em parceria com Ministério da Justiça e o Observatório Nacional Contra o Tráfico (Observe-CV), iniciou-se pouco depois das 09:00, na Praça Dom Luís, com pouca adesão do público, passou pelo Mercado de Peixe, pela Praça Estrela, Rua de Coco, Praça Dr. Regala, Rua Fernando Ferreira Fortes, Rua de Lisboa e voltou à Praça Dom Luís.

Segundo a psicóloga do projecto Kreditá na bo, Maura David, esta é a segunda marcha realizada desde 2019 para chamar a atenção da população contra o tráfico de seres humanos. A mesma explicou que o tráfico de seres humanos era visto como algo longe da realidade de Cabo Verde, mas, por perceberem que é um problema que está cada vez mais próximo, sentiram a necessidade de fazer esta sensibilização.

“Normalmente, o tráfico de seres humanos abarca sobretudo os jovens que são aliciados de diversas formas, inclusive através da internet, com propostas de emprego. Como somos um projecto que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade social, sentimos necessidade de fazer esta chamada de atenção para a população”, explicou a mesma fonte.

Apesar de revelar que não tem conhecimentos de casos concretos de tráfico de seres humanos em Cabo Verde, a psicóloga defendeu que é necessário alertar as pessoas, sobretudo os jovens, principalmente nesta altura em que muitos partem para a emigração para tentar melhorar a vida.

“Sabemos que somos uma população de emigração e muitas vezes na procura de uma vida melhor acabamos por entrar numa situação desconhecida. Então temos de estar muito alertas, temos que saber onde vamos, onde fica o lugar, porque é que a pessoa mandou nos buscar, o que é vamos fazer, quais os documentos que ela exige”, explicou, aconselhando as pessoas a procurar informações antes de entrar em situações desconhecidas.

Entre os tipos de trafico que existem Maura David citou o tráfico de menores, tráfico laboral, para prostituição, para aliciamento de menores para mendicidade, para venda de órgãos que, segundo a mesma, muitas vezes a polução não tem conhecimento, mas é uma realidade que existe.

A marcha culminou na Praça Dom Luís, onde a organização deu esclarecimentos sobre o que é o tráfico de seres humanos e o que levam as pessoas a serem aliciadas. Entre as causas, apontou o desemprego ou emprego precário, falta de informação sobre os meios de obtenção de trabalho no estrangeiro, pobreza, endividamento, baixa escolaridade, desigualdade de género e crescimento do negócio do sexo entre outros.

O Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas é celebrado anualmente a 30 de julho e é uma oportunidade para se reflectir sobre a necessidade de se pôr termo à exploração humana e ajudar quem foi vítima a reconstruir a sua vida.

O tema para este ano de 2023 é «Cada de tráfico de pessoas importa: não deixe ninguém para trás»