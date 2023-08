Tarrafal: Presidente da câmara destaca importância do Festival de Peixe na dinamização da economia local

​O presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, José dos Reis, reforçou hoje a importância do Festival do Peixe, que terminou este domingo, 06, na dinamização da economia local.

José dos Reis admitiu, em declarações à Inforpress, a possibilidade da realização de actividades semelhantes ao longo do ano.

A oitava edição desta feira gastronómica, que decorreu ao longo do fim-de-semana no largo da Casa do Pescador, foi promovida pela Câmara Municipal do Tarrafal (ilha de Santiago), através do pelouro da Juventude, Cultura e Desporto, que garante que esta decorreu “num ambiente de muito civismo, muita elevação, amizade e segurança”.

“Esta oitava edição do Festival do Peixe convida e desafia Tarrafal a continuar a trazer elementos inovadores e a promover a economia local como um dos pontos altos deste festival”, disse José dos Reis, que destacou ser esta a terceira edição organizada pela actual equipa camarária, num novo espaço e com uma nova organização voltado para a promoção do turismo municipal, e fez um balanço “positivo” do evento.

Não obstante, as apresentações musicais terem animado a “enchente” de pessoas durante os três dias deste evento considerado “produto turístico” desse município do interior de Santiago, José dos Reis insistiu que o mesmo não é um festival de música, mas, de gastronomia e de festa de produtos do mar, com o objectivo de proporcionar aos residentes, visitantes e emigrantes um momento de convívio e de degustação de pratos à base de produtos do mar.

Este certame gastronómico, segundo este político tarrafalense, representa um custo reduzido mas faz do Tarrafal, cada vez mais, “um município acolhedor, vocacionado para o turismo e para a recepção de convidados e de pessoas”.

Tudo isso, sustentou, deve-se às inovações introduzidas nas últimas três edições realizadas pela equipa camarária que lidera, referindo-se à mudança para um espaço, largo Casa do Pescador, para que o Festival de Peixe possa realmente priorizar a gastronomia, e para que as vendedeiras das 50 “barracas de alimentação” possam ter rendimento neste evento com entrada livre.

Na ocasião, o chefe do executivo municipal admitiu a possibilidade de se continuar a inovar nas próximas edições do certame com a introdução de outros elementos que visam promover o turismo, como por exemplo, actividades náuticas, de praia e de recreio.

José dos Reis aventou ainda a intenção de realizar ao longo do ano outras actividades semelhantes, que visam “mexer com a economia local” e para ser também outro atractivo municipal a nível do turismo e factor de rendimento para as famílias.

Durante os três dias, além da parte gastronómica, em que os visitantes tiveram a oportunidades de degustar vários pratos feitos à base de peixe e de outros produtos do mar e da gastronomia local nas 50 barracas de alimentação, o evento reuniu no palco mais de 40 artistas, grupos musicais, MC e DJ de renome e locais, com destaque para nomes como MC Acondize e conjunto musical Bulimundo.