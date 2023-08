São Nicolau: Uso de material pirotécnico provoca intoxicação de 11 pessoas durante jogo da Copa Futsal

​O uso de um material pirotécnico, não identificado, durante um jogo dos quartos de final da Copa Futsal, no município do Tarrafal, provocou, na noite desta terça-feira, 08, a intoxicação de 11 pessoas.

Segundo o delegado de saúde do Tarrafal, António Diniz Gomes, das 11 pessoas que deram entrada no banco de urgência da Delegacia de Saúde, uma era do sexo masculino e dez do sexo feminino, sendo três crianças, e apresentando um quadro de patologias cardíacas e asmáticas.

“Cinco pacientes chegaram inconscientes, sendo que um apresentava problemas cardíacos e os outros três problemas asmáticos e ficaram internados na Delegacia de Saúde, sob observação medica”, afirmou.

O médico afirmou, contudo, que os pacientes poderão ter alta ainda durante a manhã de hoje.

De acordo com testemunhas, ouvidos pela Inforpress, tudo aconteceu após a equipa de João Batista ter apontado um golo nos instantes finais da partida contra Marel Pintod, garantindo a passagem às meias-finais, golo que levou um adepto na bancada a acender um material pirotécnico, provocando o desmaio de várias pessoas.

O indivíduo que provocou o incidente foi detido e será apresentado hoje às autoridades judiciais.