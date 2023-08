São Vicente: Desfile de Carnaval de Verão inicia “mudo” e com uma hora de atraso

​O desfile de Carnaval de Verão, protagonizado pelos grupos oficiais do Carnaval de São Vicente, começou na noite de terça-feira com uma hora de atraso e sem som, desde à comissão de frente até à penúltima ala.

Previsto para arrancar às 20:00, o desfile só começou por volta das 21:00.

O esforço da comissão de frente, que tentou aquecer o ambiente com cânticos, palmas e coreografia, contrastou com a falta de som devido à ausência de amplificadores que, normalmente, são fixados em diversos pontos ao longo do percurso.

A falta de som amenizou a “vibe” característica do Carnaval de São Vicente e o frenesi, tanto da música como dos foliões, só se fez mais evidente nas duas alas finais próximas à batucada e ao carro alegórico de artistas que interpretavam “Djon Djon ca ta verga”, de Constantino Cardoso, música premiada a melhor do Carnaval no mês Fevereiro.

Mesmo assim, foi possível recordar os projectos que grupos tem empreendido para o Carnaval de São Vicente.

O Cruzeiros do Norte, por exemplo, levou parte do desfile reciclado sobre Economia Azul e Sustentabilidade, que apresentou recentemente na praia da Laginha, e o grupo Monte Sossego, com um carro alegórico, baianas e outros foliões, reviveu o enredo “O povo das ilhas ainda quer um poema diferente para o povo das ilhas”, campeão do Carnaval 2023, em São Vicente.

O grupo Estrela do Mar mostrou um pouco do seu tema “No Salvá nôs planeta azul”, Flores do Mindelo levou enredo “Renascer num voo” e a Escola de Samba Tropical pincelou momentos da homenagem à sua sócia fundadora Luísa Morazzo, que fez no desfile de fevereiro.

Para o presidente da Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval – São Vicente (LIGOC – SV), Marco Bento, no Verão, São Vicente tem sido um destino para emigrantes em férias e turistas, pelo que, o Carnaval de Verão além de ser um dos atractivos, serve para mostrar o que os grupos têm feito no mês de Fevereiro.

“Isso é uma boa oportunidade para as pessoas presenciarem e talvez nos próximos anos possam vir de férias no Carnaval”, prognosticou Marco Bento, que indicou que o desfile resultou da 4ª edição do intercâmbio de artistas do Carnaval do Brasil com os de São Vicente.

“Quando acontecem estas coisas os grupos unem-se para que tenhamos uma boa festa e uma boa camaradagem. Estão sempre juntos constantemente a partilhar a que estão a aprender e isso é muito importante para que os grupos solidifiquem esta amizade”, sintetizou Marco Bento.

Para o ex-presidente da Liga das Escolas de Samba no Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Castanheira, o objectivo é a “união do Carnaval do Rio de Janeiro (Brasil) com o do Mindelo, buscando valorizar cada vez mais os artistas locais e manter o título de capital cultural de Cabo Verde que São Vicente tem”.

Por sua vez, a directora de Harmonia, Yara Cassando, realçou que o objectivo do desfile era “brincar, divertir e aproveitar tudo o que o Carnaval de São Vicente pode oferecer”.

A passista do Cruzeiros do Norte Patrícia Delgado, por seu lado, considerou que a experiência do workshop do Carnaval de Verão foi boa porque foi uma oportunidade de aprender coisas novas e colocá-las em prática no desfile.

“Nascemos aprendendo e morremos aprendendo e, para mim, cada coisa que eu aprender no samba é bom. O Carnaval é a minha terapia, é algo que tenho dentro de mim”, afirmou a passista, que considerou que a sua performance está melhor em termos de samba, postura, sensibilidade, e apresentação depois de participar no workshop.