​Yara dos Santos é convidada do 27º Congresso Nacional de Cerimonial e Protocolo no Brasil

A cabo-verdiana Yara dos Santos é uma das convidadas do 27º Congresso Nacional de Cerimonial e Protocolo - CONCEP 2023, que acontece no Brasil. Yara dos Santos vai participar neste evento na qualidade de Académica Correspondente da Academia Internacional de Cerimonial e Protocolo (AICP).

Yara dos Santos é membro fundador e presidente da Associação de Relações Públicas de Cabo Verde.

Promovido pelo Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo – CNCP/Brasil, este evento acontece, que está agendado para os dias 25, 26 e 27 de Outubro deste ano, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, reunirá autoridades, especialistas nacionais e internacionais, assim como personalidades sociais e profissionais reconhecidos, para discutir e disseminar as melhores práticas no campo do cerimonial e protocolo, bem como os desafios actuais da área.

O CONCEP 2023 contará com uma programação científica rica e diversificada, oferecerá oportunidades valiosas para os profissionais e estudiosos aprimorarem seus conhecimentos, estabelecerem conexões e ampliarem sua rede de contatos.

Com 29 anos de existência, o Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo – CNCP/Brasil é uma instituição sem fins lucrativos que congrega os seus membros e fomenta a mútua colaboração, apoio, participação e integração entre os que exercem função na área de cerimonial de todas as áreas, organizadores de eventos, mestres de cerimônias, celebrantes e afins. Também promove o ensino, o estudo, a pesquisa, a cultura e a assistência social.