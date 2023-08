Baía das Gatas: Quiosques com horário fixo para abastecer e proibidos de colocar música paralela à do palco

​A Câmara de São Vicente estabeleceu que o abastecimento aos quiosques de venda, na Baía das Gatas, deverá acontecer até às 14:00 e que estão proibidos de ter música paralela à do palco sob pena de encerramento.

Porém, estas directrizes emitidas pela autarquia, organizadora do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, que este ano vai na sua 39ª edição, não foram empecilho para os comerciantes que, à reportagem da Inforpress, se mostraram expectantes com o retorno financeiro do investimento feito para os três dias do festival.

É o caso de Berta Fernandes, que faz parte dos 70 comerciantes que pediram licenciamento para venda. Estreante nestas lides de negócio, junto com o marido, adquiriu um quiosque de cerca de 20 metros quadrados para o comércio durante o festival.

Segundo a mesma, a ideia é obter algum lucro apesar de desembolsar cerca de 13 contos, seis dos quais pagos à Câmara de São Vicente e sete à Electra para a ligação de eletricidade, e de mais uma tranche maior de cerca de 20 mil escudos para a cobertura do quiosque.

“Estou confiante de que fiz um investimento para tentar tirar o lucro. Os produtos estão bastante caros, mas espero que consigamos alcançar os nossos objectivos”, declarou, tecendo elogios à iniciativa da câmara de melhorar a estética e ao mesmo tempo criticando o horário fixado para abastecimento.

“Acho que deveriam prolongar o horário para podermos repor os produtos em caso de faltar algum”, completou.

No rol dos estreantes está também a jovem Suasilene Freitas, que investiu pela primeira vez com expectativa de “vender, conquistar clientes” para no próximo ano voltar a montar o seu negócio no festival.

A mesma mostrou-se satisfeita com a organização e aspecto visual dos quiosques, mas defendeu que nos próximos festivais a Câmara de São Vicente deve disponibilizá-los já totalmente prontos para licenciamento.

“Ficaram com um visual muito melhor, mas espero que no próximo ano possamos comprá-los já prontos para não perdermos tempo à procura de materiais para fazer a cobertura e divisórias. Estive muito tempo à procura de materiais até que consegui alugar alguns para terminar os trabalhos de hoje e estar pronta para vender amanhã”, prognosticou Suasilene Freitas, que garantiu ter um bom stock de produtos.

Já Domingos Delgado e Cláudia Patrícia investiram numa banca este ano, como casal, para cumprir uma tradição familiar. Segundo Domingos quem tradicionalmente adquiria e chefiava o quiosque de venda na Baía das Gatas era a sua sogra, mas a mesma faleceu e este ano decidiu ir com a mulher, esta que aceitou para cumprir a tradição e honrar a memória da mãe.

“Costumava vir há uns 11 ou 12 anos com a minha mulher e a minha sogra e já temos uma pequena experiência. A vida está difícil, cada um procura a sua maneira de ter um ganha-pão e nós decidimos montar este negócio para ver como vai ser este ano. Mas, ter um bom movimento e lucro para poder cumprir com as nossas responsabilidades”, revelou Domingo Delgado.

Das normas, estabelecidas pela Câmara de São Vicente, Domingo Delgado criticou apenas a fixação do horário de reabastecimento dos espaços de venda, realçando que a autarquia deveria alargar o horário, tendo em conta que há muitas pessoas que não conseguirão ter todo o stock para venda porque a câmara entregou os espaços apenas a poucos dias dia festival.

De acordo com o vereador do pelouro de Património da Câmara Municipal de São Vicente, Rodrigo Martins, a fixação do horário para abastecimento dos quiosques é uma forma de disciplinar e organizar o decorrer do festival, mas haverá flexibilidade para que os comerciantes tenham sempre stock de produtos para venda.

A 39ª. edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, que este ano homenageia o falecido cantor Bana, tido como “O rei da morna”, arranca hoje, sexta-feira, 11, justamente com o tributo ao homenageado, proporcionado pela Banda Monte Cara e por nomes como Leonel Almeida Dany Silva e Jenifer Solidad.

Do alinhamento do primeiro dia constam ainda nomes de artistas e bandas como Zé Delgado & Friends, Josslyn, Nelson Freitas e, a fechar, Alborosie & Shengen Clan.

Sábado, 12, o palco abre, também às 21:00, com uma demonstração do Carnaval de São Vicente e as vozes de Edson Oliveira, Gai Dias, Constantino Cardoso e Anísio Rodrigues, seguindo-se a brasileira Paula Fernandes, Dynamo, Xamã e Deejay Télio.

O certame encerra no domingo, 13, com o desfile de artistas e bandas, a principiar às 18:30, sendo eles Ceuzany, Dino d´Santiago, Protoje, Plutonio, Yuran Beatz, Ary Beatz & Mc Acondize.

O Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, que este ano celebra a 39ª edição, teve a primeira edição no dia 18 de Agosto de 1984.

É realizado anualmente na praia da Baía das Gatas, a oito quilómetros da cidade do Mindelo, e não se realizou ali apenas em 1995, devido a uma epidemia de cólera que assolou Cabo Verde, e nos anos 2020 e 2021, por causa da pandemia da covid-19, em que se concretizou o evento no formato online.

Anualmente, a Câmara Municipal de São Vicente, que organiza o certame, reserva uma verba no orçamento municipal para fazer face às despesas com a logística, viagens e cachê de artistas de Cabo Verde e do estrangeiro, mas “o grosso do montante” para suportar o evento, de acordo com a autarquia, provém de patrocínios de empresas e outras instituições.