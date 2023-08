São Nicolau: Congregação das Religiosas do Amor de Deus celebra 80 anos de missão em Cabo Verde

A Congregação das Religiosas do Amor de Deus celebra, este domingo, 13, os 80 anos de missão em Cabo Verde, com actividades centralizadas na Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, na Ribeira Brava.

Em declarações à Inforpress, a irmã Leandra Tavares avançou que as actividades arrancaram no dia 03 de Agosto, com toda a congregação reunida na Ribeira Brava em Assembleia-Geral e em retiro espiritual.

Esta sexta-feira, 11, foi realizado um encontro de reflexão sobre “Os desafios da evangelização”, proferida pelo Cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado, que se encontra na ilha para presidir à celebração.

Segundo a irmã Leandra Tavares, este foi um momento de “recordar aquilo que foi a vida das irmãs outrora” a forma como viveram a evangelização” no momento em que vieram para Cabo Verde, com o “desafio de acolher as crianças que ficaram órfãs por causa da fome e da guerra”.

O ponto alto das celebrações, acontece no domingo, 13, com a celebração da missa solene, presidida pelo bispo de Santiago, cardeal Dom Arlindo Furtado, na igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Ribeira Brava.

A Congregação das Religiosas do Amor de Deus está presente em Cabo Verde nas ilhas de Santiago, São Vicente e São Nicolau.

A congregação das Religiosas do Amor de Deus foi criada em 1864 pelo Padre Jerónimo Usera para desenvolver a missão educativa.

Esta congregação tem como objectivo principal educar e formar integralmente as crianças e jovens, estando presente em escolas, lares juvenis e comunidades de inserção cristã.