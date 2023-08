São Miguel: Fé e devoção levam milhares de católicos ao Santuário de Nossa Senhora do Socorro

​Milhares de fiéis católicos reuniram-se hoje no Santuário de Nossa Senhora do Socorro, em Achada Pizarra, para renovarem promessas e para demostrarem sua fé, devoção, esperança e amor à santa padroeira da cidade de Calheta São Miguel (Santiago).

Os fiéis e devotos unidos por um único objectivo, pedir a Maria [Nossa Senhora de Socorro] chuva, paz, saúde, bênçãos e graças para 2023, e caminharam em cânticos e orações a procissão em sua homenagem no percurso Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo, no centro da cidade de Calheta, até ao seu Santuário, onde foi celebrada a missa em honra à santa, presidida pelo padre diocesano Odair Tavares.

Em declarações à imprensa, momentos antes da missa celebrada com presença de sacerdotes de outras paróquias da Diocese de Santiago, o padre diocesano avançou que na sua homília transmitiu a mensagem de fé e esperança aos féis católicos e aos devotos da santa.

“Hoje celebramos a festa de Nossa Senhora da Graça – uma outra atribuição dada a Maria, e para nós que somos o seu filho é motivo de esperança, porque ela foi humana como nós e agraciada por Deus e hoje está junto de Deus a interceder por nós”, concretizou o religioso.

Na ocasião, notou que se os fiéis católicos tiverem a consciência do papel de Maria que diz “fazei tudo o que Ele vos disser” que “um dia todos vão subir ao Céu para viver com ela eternamente”.

Por outro lado, o sacerdote congratulou-se com o facto de todos os anos os fiéis católicos e devotos se reunirem no Santuário de Nossa Senhora do Socorro para viverem a sua fé e esperança, e ainda para homenagear a mãe de Jesus Cristo, que, segundo ele, aponta o “caminho para a salvação”, que vem do seu filho.

Além da oitava edição do festival, realizado pela primeira vez na praia de Calhetona, nos dias 11 e 12, para assinalar a Festa da Cidade e a sua santa padroeira, que teve o seu pico hoje, com um acto religioso, foram realizadas em São Miguel uma série de actividades de cunho social, cultural, desportivo, gastronómico e político, que já arrancaram desde meados de Julho, e ainda inaugurações.

Também em Santiago Norte, a vila de Chã de Tanque, no concelho de Santa Catarina, foi celebrada a festa de Nossa Senhora da Graça, tendo, igualmente, culminado com procissão e missa em honra a santa.