Um dos maiores navios cargueiros do mundo, GPO Amethyst, encontra-se ancorado no Porto Grande

A Empresa Nacional de Administração dos Portos (ENAPOR) anunciou hoje que um dos maiores navios cargueiros do mundo, o GPO Amethyst, encontra-se actualmente ancorado no Porto Grande, Mindelo, para uma operação de bunkering.

“Um dos maiores navios cargueiros do mundo, o GPO AMETHYST, encontra-se ancorado no Porto Grande para uma operação de bunkering*. O GPO AMETHYST transporta plataformas de petróleo, e para isso tem a capacidade de submergir o seu convés”, escreveu a ENAPOR.

Com capacidade para transportar plataformas de petróleo de dimensões excepcionais, o GPO Amethyst possui a capacidade de submergir o seu convés, permitindo o carregamento e descarregamento seguro e eficiente de plataformas em áreas marítimas diversas.

Esta característica tornou o navio uma escolha de destaque para operações complexas e desafiadoras relacionadas à indústria de energia offshore.

A operação de bunkering, que consiste no reabastecimento do navio com combustível, é uma etapa fundamental para manter o GPO Amethyst em pleno funcionamento durante as suas missões de transporte de plataformas de petróleo ao redor do mundo.