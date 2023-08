Praia: Adolescente tira a própria vida na residência da família em Ponta d’Água

Um adolescente de 13 anos tirou a própria vida ao se enforcar na residência da família no bairro de Ponta d’Água, na cidade da Praia.

Segundo o presidente da Associação Maracanã, Carlos Tavares, que lamentou a morte do adolescente que frequentava os treinos do grupo, disse que o suicídio teria ocorrido na tarde desta quinta feira, 17, na casa onde morava.

Ainda não se conhecem as razões que levaram a esta decisão, mas Carlos Tavares avançou que o adolescente, que respondia pelo nome de Filipe, era “calmo” e não apresentava sinais no comportamento, e que o treinador se encontra bastante abalado com a notícia.

De lembrar que a comunidade foi surpreendida na madrugada de terça-feira, 15, com a morte prematura da jovem de 17 anos, Nilsa Lima, estudante do ensino secundário cujo suspeitos do assassínio já se encontram em prisão preventiva.

Uma fonte judicial disse à Inforpress que o autor dos disparos teria sido o jovem de 19 anos, segundo a confissão do outro colega de 22 anos, primeiro a ser detido pela Polícia Nacional, depois de ter sido identificado por conhecidos.