São Nicolau: Realização do festival de Praia de Tedja em risco devido a problemas de ligação aérea

​A realização de mais uma edição do festival de música de Praia de Tedja, no município do Tarrafal de São Nicolau, previsto para arrancar hoje, está em “em risco”, devido ao cancelamento dos voos que deviam trazer os artistas.

A informação foi dada à imprensa por Djulhiano Santos, da empresa responsável pela organização do evento, a DG Produções, indicando que os voos da Bestfly de quinta-feira, 17, e de hoje com destino a ilha de São Nicolau foram cancelados. Segundo este responsável, neste momento estão retidos nove artistas na ilha do Sal e sete na cidade da Praia e, até ao momento, “não tem” nem uma garantia da transportadora aérea de que os voos podem ser realizados esta sexta-feira. Djulhiano Santos afirmou ainda que a situação é “mais indignante”, tendo em conta que esta quinta-feira, o voo para a ilha não foi realizado e a empresa “soube através da comunicação social” que houve um voo alugado para ir levar artista à ilha da Boa Vista. “Já temos toda a estrutura física montada e todo o festival está em risco devido a esta imprecisão e sentimos triste de como toda a situação está a ser tratada”, lamentou. De acordo com o alinhamento do festival, estavam previstos para actuar hoje o colectivo de São Nicolau, Rui Lima, Beto Dias, Mika Mendes e Batchart. Já para sábado,19, está prevista a actuação do colectivo de hip-hop, Grace Évora, Ruben Teixeira, SoS Mucci, William Araújo e Hélio Batalha. O Festival Praia de Tedja é realizado pela da DG Produções, em parceria com a Câmara Municipal do Tarrafal.

