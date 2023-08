Inauguradas novas instalações do Clube de Golf e Ténis da Praia

As novas instalações do Clube de Golf e Ténis da Praia foram inauguradas, esta segunda-feira, nas instalações do recinto do Laboratório de Engenharia Civil, em Tira Chapéu, onde este clube passa a funcionar, ainda que provisoriamente.

Para o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, que presidiu o acto de inauguração deste espaço, disse que é com “grande satisfação” que a Cidade da Praia recebe este campo de ténis, pois considerou que a Capital não podia ficar durante todo esse tempo sem esta instalação e também sem a possibilidade da prática do ténis.

O Chefe do Governo considerou ainda que o ténis é um desporto que mobiliza a juventude praiense e que também tem potencialidades, explicando que para isso “tem de ter infra-estruturas”.

“Sabemos que há quase dois anos não houve a possibilidade de praticar esta modalidade e hoje, com esta inauguração, estas instalações provisórias vão permitir que haja a retoma desportiva do ténis e, sobretudo, para as competições”, frisou o Chefe do executivo.

Avançou que o Governo deu todo o apoio para a instalação deste clube e espera que a “questão principal se resolva” e a criação de condições definitivas para a prática desta modalidade desportiva na Cidade da Praia.

Por seu turno, o presidente do Clube de Golfe e Ténis da Praia, António Pedro Borges, considerou também que é “com grande satisfação” que receberam estas novas instalações do Clube de Golf e Ténis da Praia, explicando que a Cidade da Praia já tem 18 meses que não praticava o ténis e que a agora o “ténis está de volta”.

Com a inauguração destas instalações, salientou este responsável do clube, os jovens da Cidade da Praia poderão passar de novo a jogar ténis e poderão participar também nas competições nacionais e regionais, coisa que já não acontecia durante muito tempo.

Sustentou ainda, que há um “grande entusiasmo”, ou seja, há uma “fome de bola” por parte das pessoas que querem retomar a prática desta modalidade desportiva, que durante os últimos anos teve um “impacto muito grande”.

Por outro lado, afirmou que mesmo não tendo resolvido o problema que é de conhecimento de todos que é o contencioso que tem com a Câmara Municipal da Praia (CMP), mas que tem a confiança na justiça e espera que as instalações definitivas serão construídas na entrada de Cidadela, no âmbito de um contrato de permuta assinado em 2018, entre a câmara municipal e o Clube de Golfe e Ténis da Praia à entrada da Cidadela, mas que não o foi ainda por decisão unilateral da CMP que não cumpriu o contrato, apenas apropriando-se indevidamente do dinheiro da venda dos terrenos que eram do Clube não da Câmara. E espera que “a justiça seja feita”.

Estas instalações foram construídas, segundo a mesma fonte, com o apoio do Governo, IDJ, Laboratório de Engenharia Civil de Cabo Verde, Infra-estruturas de Cabo Verde e empresas privadas.

Por fim, apelou às instituições do Estado, para que esta modalidade seja acarinhada, como as outras modalidades desportivas praticadas no País que tem dado “muitas alegrias”.

O jovem Edilson Silva, da zona da Várzea, que pratica o ténis há quatro anos, disse que está a “sentir-se feliz” porque há muito tempo que não praticava o desporto, por falta de campo e agora com esta nova instalação pode praticar esta actividade, mesmo longe da sua zona, mas que não importa a distância.

Disse que o objectivo é treinar todos os dias para participar das competições e ser um dos campeões de Cabo Verde.

Ainda um outro jovem, Eder de Jesus, que foi Penta campeão de Cabo Verde afiançou que isto representa a “felicidade para os jovens” porque, conforme afirmou, muitos jovens estavam “parados e leva a seguir o caminho de vandalismo” e com este campo ténis os jovens vão ocupar o seu tempo livre praticando desporto ao invés de coisas erradas.