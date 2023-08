Uni-CV acolhe terceira edição do Campos da Matemática Gulbenkian Cabo Verde

A Universidade de Cabo Verde acolhe de 4 a 8 de Setembro a terceira edição Campos da Matemática Gulbenkian Cabo Verde (CdM-CV) destinada aos estudantes do 10º ano das ilhas de Sotavento.

Segundo uma nota informativa, o Campos da Matemática Gulbenkian terá como público-alvo 40 alunos das escolas secundárias da região do Sotavento, que terminaram o 10º ano em 2023, com médias na disciplina de Matemática e no 10º ano superiores a 16 valores.

O programa, prossegue a nota, tem como objectivo reunir estudantes do 10º ano num campo não-residencial, com actividades educativas que estimulem o interesse pela Matemática, através das suas aplicações na resolução de problemas do quotidiano, constituindo-se num primeiro momento de imersão no mundo da matemática e suas aplicações;

Esta iniciativa visa ainda fazer o acompanhamento progressivo dos estudantes participantes do CdM-CV, ao longo do 11º e 12º anos, promovendo a autoaprendizagem e o desenvolvimento individual das suas capacidades matemáticas.

Campos da Matemática Gulbenkian proporciona aos jovens um ambiente privilegiado para descobertas e desafios, que estimulam a sua curiosidade e aumentam a sua motivação para a aprendizagem.

No CdM-CV, os estudantes trabalham habilidades e estratégicas, através de resolução de problemas, que facilitam a aproximação entre os conteúdos de Matemática estudados e os conhecimentos vivenciados no seu quotidiano. Desenvolvem ainda, competências nas áreas de concentração, organização e autoconfiança.

O Campos da Matemática Gulbenkian em Cabo Verde é um projecto criado e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, organizado e executado pela Universidade de Cabo Verde, com o apoio do Ministério da Educação.

Entre os objectivos do Campos da Matemática Gulbenkian está o desenvolvimento da curiosidade e o gosto de aprender matemática, desenvolver o gosto pela experimentação matemática, fomentar o gosto pela participação na aula e em grupos de trabalho, desenvolver o raciocínio lógico, argumentativo e abstrato, assim como desenvolver as capacidades de compreensão, análise, aplicação e síntese.