​Programa Start Up Challenge + com dez projectos vencedores

A Pró Empresa anunciou esta segunda-feira, 28, os dez projectos vencedores do programa Start Up Challenge + e fez o lançamento da edição de 2023, com a finalidade de ter mais vencedores.

O projecto CV Kennel (Sal), La Kutelu Hydroponic (Santiago), Somada Tour (Santiago), RXM-TOPO Topografia e Engenharia (Santiago), Impressão 3D, Gravações e Cortes a laser (Sal), Unidade de processamento de fruta (São Nicolau), Edneiza De Brito Semedo (Sal), Projetos e Construções DA (Santo Antão), Creche Segunda Casa (Sal) e Ani Clean atividade de limpeza (Sal), são os vencedores do programa Start Up Challenge + 2022.

O programa Start Up Challenge + é um concurso nacional de ideias de negócios para jovens empreendedores, e é promovido pela Pró Empresa em parceria com as instituições do ecossistema empresarial, câmaras municipais, organizações empresariais, universidades, incubadoras e instituições financeiras.

O concurso nasceu de um cenário baseado em investidores fundamentais dos seus ecossistemas e tem como foco principal a construção de pontes, particularmente entre jovens empreendedores e entidades financeiras.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e Fomento Empresarial, Olavo Correia que presidiu o evento disse que com este programa Start Up Challenge + o objectivo é incentivar os jovens para que possam olhar para o mercado cabo-verdiano, “identificar soluções e apresentar as soluções de negócios e depois podem ser soluções de negócio bancáveis e que possam criar empregos, geram rendimentos para eles e seus empregadores”.

Para Olavo Correia é obrigação do Governo colocar um bem público maior ao serviço da nação cabo-verdiana, “esse bem público se chama emprego. Emprego qualificado e bem remunerado, e tem duas formas de fazer, primeiro através de investimentos pequenos, médios e grandes de empresas que vão investir em Cabo Verde, como é óbvio, cabo-verdianos em primeiro lugar e estrangeiros que procuram Cabo Verde para investir, mas também, através da promoção do empreendedorismo”.

“Os jovens com talento que querem empreender, em todas as ilhas de Cabo Verde, em todos os domínios da actividade económica, no turismo, na agricultura, na economia digital, nas indústrias criativas, na economia do conhecimento, na área social.

O governante disse que há jovens a empreender e que Governo tem o papel de facilitar, empoderar e criar oportunidades, “porque a partir deste movimento podemos gerar dezenas de postos de trabalho para os jovens cabo-verdianos que estão a procura do mercado de trabalho, para poderem ter acesso ao rendimento e que possam levar uma vida com dignidade”.

“Estou contente por ver tanto jovens, em todas as ilhas de Cabo Verde com ambição de ser empreendedores e que estão a usufruir do ecossistema, e nós estamos a trabalhar para melhorar ainda mais o ecossistema, para que mais jovens possam aceder a este mecanismo e criar empregos para si e os outros e fazer avançar e desenvolver a economia e a sociedade cabo-verdiana”, assegurou.