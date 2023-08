Acompanhamento dos estudantes no exterior para travar “fuga de cérebros” é um dos desafios da DGES

​A directora do Serviço de Ensino Superior, Ivanilde Lopes, apontou hoje que um dos desafios da DGES é trabalhar no acompanhamento dos estudantes que estudam no exterior, para que não haja “fuga de cérebros” quando terminarem o curso.

Ivanilde Lopes falava em declarações à Inforpress a propósito do processo de candidaturas para atribuição de vagas e bolsas para o ensino superior em Portugal e outros países, destinado aos estudantes cabo-verdianos que está a decorrer na Direcção Geral do Ensino Superior (DGES). Segundo esta responsável, a Direcção Geral do Ensino Superior vai “trabalhar fortemente” juntamente com estes estudantes, desde a saída do país até o regresso, para que não haja “fuga de cérebros”. Apelou aos beneficiários que ao terminarem os estudos no exterior para regressarem ao país para darem a contribuição no desenvolvimento de Cabo Verde, que carece de várias áreas especializadas. “Temos falta de profissionais especializados em determinadas áreas e quando os estudantes terminam o curso, muitos são recrutados nestes países onde foram fazer o ensino superior e isto dificulta cada vez mais Cabo Verde em ter profissionais em diversas áreas que o país precisa, por isso a nossa luta vai ser neste aspecto”, precisou. Questionada sobre a falta de emprego no país e o baixo salário, apontados como um dos principais motivos que impedem muitos estudantes de regressarem ao arquipélago, a mesma fonte, disse que os desafios são muitos, sabendo que Cabo Verde é um país pobre, mas que esta questão vai ser trabalhada cada vez mais para ser melhorada. Neste aspecto, avançou que vai ser criada uma plataforma para acompanhamento desses estudantes (beneficiários) para que consigam resolver este assunto, no sentido de colmatar este desafio. Ivanilde Lopes aproveitou para alertar aos estudantes cabo-verdianos a não escolherem o curso pelo gosto, mas sim pela escolha acertada, de acordo com o que o mercado de trabalho oferece, para não caírem no desemprego. Neste sentido, adiantou que esta plataforma vai servir também para orientar os estudantes que pretendem escolher cursos, e a DGES encarrega-se de apoiá-los, de acordo com as ofertas do mercado. Para este novo ano lectivo 2023/2024, Ivanilde Lopes fez saber que Portugal já atribuiu 390 vagas para os estudantes cabo-verdianos, no universo de quase mil candidaturas. Avançou que neste momento, quase mil estudantes já emitiram o pedido de bolsas de estudo para o ensino superior naquele país europeu, financiado pelo Governo de Cabo Verde, mas que ainda a instituição está a trabalhar na parte de finalização do processo de selecção da atribuição de bolsas para estes candidatos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.