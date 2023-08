Associação "CulturSol" e Escuteiros de Achadinha apostam na capacitação de monitores/animadores de ATL

O Agrupamento de Escuteiros de São Francisco de Asis, Achadinha, e a Associação "CulturSol" de Portugal promoveram de 27 a 30 de Agosto, uma formação que visa aprimorar as habilidades e conhecimentos dos Monitores/Animadores de Actividades de Tempos Livres (ATL), prometendo enriquecer as experiências de lazer e aprendizado oferecidas à comunidade.

"O nosso agrupamento de escuteiros não só tem essa faceta do escutismo, mas também tem o outro lado comunitário que é ocupar as crianças de forma saudável, com atividades de tempos livres. É uma parceria no sentido de entrega e disponibilização de materiais didáticos para a maior qualidade desse acolhimento às crianças", destaca Rosy Alfama, chefe do agrupamento de escuteiros de São Francisco de Asis, Paróquia de Imaculada Conceição, Achadinha.

Nesta recente colaboração, a associação Cultursol proporcionou uma formação enriquecedora que transcendeu os limites do escutismo. O foco foi capacitar os participantes para serem monitores e animadores de Atividades de Tempos Livres (ATL), beneficiando não apenas o agrupamento de escuteiros de Achadinha, mas de toda a Paróquia da Imaculada Conceição.

A formação abordou uma variedade de tópicos incluindo saúde, primeiros socorros para crianças e adolescentes, importância da literatura, arte de contar histórias para crianças, e diferentes formas de educação.

"A Cultursol trouxe uma maneira interessante de passar os conteúdos de forma prática, testemunhal e nós vamos contextualizar aqui aquilo que nos interessa e trabalhar com as crianças", elogiou.

Além disso, a formação também concentrou-se na sustentabilidade das actividades ATL e na motivação dos monitores voluntários.

"Estamos a falar de uma actividade que é baseada sobretudo no voluntariado, mas é necessário manter esse espaço e motivar os monitores de forma que a casa também possa ter um futuro", sublinhou.

O sucesso da formação abriu portas para uma expansão das actividades do agrupamento, conforme Rosy Alfama.

"Nós estávamos a espera de aumentar a nossa equipa de monitores e dar ainda mais qualidade ao nosso trabalho. Mas, como a nossa ambição é aumentar e sentimos a necessidade de dar resposta cada vez mais às crianças que estão na rua, as problemáticas que já sabemos, já há a possibilidade de abrir essa casa, ou aproveitar a sala da casa de costuras em Achadinha Cima".

O próximo passo consiste em fortalecer as parcerias e criar redes de apoio para as actividades planeadas.

Nesse sentido, Alfama apelou as instituições locais para apoiarem o projecto.

“É um trabalho, é uma missão de voluntários, mas é necessário também alguma sustentabilidade, algum apoio, mínimo que seja. Então o próximo passo é criar redes de apoios."