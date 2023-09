CEA promove debate sobre questões populacionais e de desenvolvimento sustentável

A Comissão Económica das Nações Unidas para África (CEA), em parceria com a Rede CNT (Contas de Transferência Nacionais), realiza na próxima semana uma conferência para debater questões populacionais e de desenvolvimento sustentável, no contexto de múltiplas crises.

Trata-se da terceira edição da Conferência CNT, evento que terá lugar no Senegal de 06 a 08 de Setembro, contando ainda com as parcerias do Escritório de Referência Demográfica e do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP).

De acordo com uma nota do Escritório Sub-Regional para a África Ocidental da Comissão Económica das Nações Unidas para África, a conferência tem como principal tema “Dividendo demográfico, economia geracional e desenvolvimento sustentável em África: Fazendo um balanço 5 anos após a adopção do roteiro da União Africana sobre o dividendo demográfico”.

O evento tem como principal objectivo criar um quadro para abordar questões populacionais e de desenvolvimento sustentável em África no contexto de múltiplas crises.

A CEA salientou que Conferência CNT África acontece num contexto em que África terá aproximadamente 1,4 mil milhões de habitantes em 2023, ou quase 18% da população mundial total, com uma taxa média de crescimento anual de 2,3 e um índice de taxa de fertilidade total de 4,15 nascimentos por mulher em comparação com 2,31 em todo o mundo.

“Prevê-se que a população de África atinja 1,69 e 2,5 mil milhões em 2030 e 2050, respectivamente (UNDESA, 2022). Quase 60% da população de África tem menos de 25 anos (cerca de 864,9 milhões), tornando a região o continente mais jovem do mundo. Este crescimento é atribuído à elevada fertilidade associada a um declínio na mortalidade infantil”, refere a nota partilhada com a Inforpress.

Daí defendeu a necessidade de aproveitar o dividendo demográfico através da satisfação das necessidades desta população jovem que requer políticas e investimentos apropriados na educação, no emprego, na saúde e em estruturas de governação inclusivas. Tais investimentos teriam externalidades positivas no desenvolvimento dos países.

“Na África Ocidental, por exemplo, investir na capacitação dos jovens pode gerar retornos económicos significativos: um ganho anual potencial de 92,2 mil milhões de dólares, o que representa 6,4% do PIB regional em Paridade de Poder de Compras (PPP)”, refere a CEA citando dados de 2021.

Para esta terceira edição da Conferência CNT-África espera-se a participação de mais de 200 investigadores e decisores políticos de todo o continente e de outros países que abordarão o imperativo de investir na exploração do dividendo demográfico através do investimento na juventude.