DNS promove Webinar sobre “Cuidados Paliativos: o envolvimento do doente e da família nos cuidados”

A Direcção Nacional da Saúde (DNS), através do Programa Nacional da Segurança do Doente, promove hoje o Webinar “Cuidados Paliativos: o envolvimento do doente e da família nos cuidados”.

Segundo um comunicado do Governo, este Webinar faz parte de uma serie de encontros que vão decorrer semanalmente, durante o mês de Setembro, enquadrado na agenda para assinalar o Dia Mundial da Segurança do Paciente 2023, celebrado em 17 de Setembro, este ano sob o tema "Engajar os pacientes para a segurança do paciente".

Este tema visa o reconhecimento ao papel crucial que pacientes, familiares e cuidadores desempenham na segurança dos cuidados de saúde, conforme a mesma fonte.

“O principal objectivo é aumentar a conscientização e o engajamento do público, melhorar a compreensão global e trabalhar rumo à solidariedade global para aumentar a segurança dos doentes e reduzir os danos causados aos doentes”, diz o comunicado.

O Webinar reunirá profissionais de saúde das diferentes áreas, na sala da Telemedicina no Hospital Universitário Agostinho Neto.

A DNS informa ainda que durante o mês decorrerá todas as sextas-feiras um webinar relacionado com o tema central da efeméride, com o intuito de “elevar a voz do doente” que tomem as medidas necessárias para garantir que os pacientes estejam envolvidos na formulação de políticas, estejam representados em estruturas de governança, estejam engajados no desenho de estratégias de segurança e sejam parceiros activos em seus próprios cuidados.