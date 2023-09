​PN detém jovem por posse de drogas na ilha do Fogo

A Polícia Nacional (PN) deteve um jovem, de 18 anos, na posse de trezentos e vinte seis gramas de uma substância em pó branco, que se presume ser cocaína, na ilha do Fogo.

Segundo um comunicado da PN, a detenção ocorreu através do Comando Regional do Fogo (CRF), no âmbito do Plano “Verão Seguro” e, na sequência de uma operação de buscas e revistas, no Porto Vale dos Cavaleiros, no passado dia 31 de Agosto.

Trata-se de um cidadão nacional, de sexo masculino, residente em Eugénio Lima, Cidade da Praia.

A substância em pó branco, que se presume ser cocaína, estava distribuída em três pacotes envolvidos com fita cola, no interior de uma mochila e dissimulados dentro de uma bolsa com feijão.

O suspeito foi apresentado ao Poder Judicial, no passado dia 01, sexta-feira, para o primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicado como medida de coação, Interdição de saída do país e apresentação periódica nas esquadras.