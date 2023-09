Vinci Airports promete trabalho “duro” para o sucesso dos aeroportos de Cabo Verde

O Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Vinci Concessions, Nicolas Notebaert, assegurou hoje que a concessionária vai apostar na modernização dos serviços aeroportuário, reforço da segurança e do conforto dos passageiros.

Em conferência de imprensa, na Cidade da Praia, Nicolas Notebaert sublinhou as boas condições do país, bem como a estabilidade política e social como grandes atrativos para uma longa actuação da concessionária no arquipélago.

“Iniciamos um programa de investimento para modernizar os aeroportos de Cabo Verde e também temos um programa ambiental e social para produzir energia para a sala de turbinas eólicas e fotovoltaicas do aeroporto de Cabo Verde, aqui na ilha de Santiago e também na Boa Vista mas também para desenvolver as competências dos nossos colaboradores”.

O PCA da Vinci Concessions reiterou ainda que o arquipélago tem grandes potencialidades turística e que com a longa experiência da Vinci na gestão dos aeroportos, trinta anos no Camboja, Portugal, e república, Dominicana, o país beneficiará da especialização da concessionária em desenvolver a capacidades turísticas.

Nicolas Notebaert disse ainda que Cabo Verde possui bons profissionais no sector aeroportuário engajados no trabalho, em matérias como a formação, apontou também que o país está bem avançado no controlo biométricos dos passageiros e sua fluidez e na segurança aeroportuária, factores que garantem uma vantagem para Cabo Verde e sua equipa.

O contrato de concessão do serviço público aeroportuário ao grupo Vinci, envolvendo a gestão por 40 anos dos quatro aeroportos internacionais e três aeródromos, foi assinado em Julho do ano passado.