Cabo Verde e Marrocos com memorando de entendimento no domínio da gestão dos recursos hídricos

​Cabo Verde e Marrocos assinaram hoje, na Cidade da Praia, um memorando de entendimento para o desenvolvimento de relações institucionais e técnicas em domínios de mobilização da água e na melhoria do modelo de previsão meteorológica.

Na ocasião, o ministro da Agricultura, Gilberto Silva, disse que a mobilização de água continua a ser um desafio para Cabo Verde e salientou, por isso, a importância de aproveitar a “larga experiência” marroquina neste domínio.

“Nós contamos com nossas capacidades em matéria de prospeção e gestão das infraestruturas de mobilização da água subterrânea e superficial e o Marrocos é considerado com um dos países do mundo com maior experiência neste domínio”, precisou o ministro, frisando que em Marrocos há mais de 40 barragens.

Por outro lado, Gilberto Silva manifestou a solidariedade do povo cabo-verdiano para com Marrocos tendo em conta o terremoto ocorrido naquele país e que já vitimou mais de mil pessoas.

Por sua vez, o ministro de Equipamentos e Água do Reino de Marrocos, Nisar Baraka, informou que pretende apoiar Cabo Verde também no desenvolvimento de um modelo específico de previsão meteorológica.

“Nós temos um modelo climático de meteorologia mais desenvolvido em África e estamos dispostos a compartilhar esta capacidade com Cabo Verde, para o desenvolvimento de um modelo específico de previsão climática”, precisou o governante marroquino.

Em nota de imprensa, o Ministério da Agricultura detalha que o objetivo desta parceria é promover a cooperação institucional e técnica entre os dois ministérios, com vista a reforçar as suas capacidades na gestão dos recursos hídricos, a nível da gestão das águas subterrâneas e o controlo de custos e boas práticas para dessalinização e utilização da água do mar para fins de irrigação.

O desenvolvimento de ações de sensibilização para a racionalização e proteção dos recursos hídricos e outras áreas complementares de cooperação ligadas à gestão e utilização dos recursos hídricos e de meteorologia também constam deste memorando de entendimento assinado entre Cabo Verde e o Reino de Marrocos.