Doentes transferidos de Cabo Verde em Lisboa ganham hoje um novo centro de acolhimento

O novo Centro de Acolhimento de Doentes Evacuados (CADE) que vêm de Cabo Verde vai ser hoje inaugurado, em Lisboa, numa cerimónia a ser presidida pelo ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire.

O novo espaço do CADE vai ficar localizado em Campo Pequeno e irá acolher e alojar os doentes transferidos do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), ou seja, do regime contributivo.

De acordo com informações recolhidas pela Inforpress, o principal objectivo desta mudança é oferecer aos contribuintes um espaço “aprazível e tranquilo”, mais perto do centro de Lisboa, facilitando assim a deslocação dos utentes.

Tendo em conta que Portugal é um país que tem convenção com Cabo Verde para transferência de doentes, os utentes do CADE são maioritariamente doentes transferidos.

Em Julho, o presidente do conselho de administração do INPS, Mário Fernandes, disse na Cidade da Praia, que Cabo Verde investiu 931 mil contos com a transferência de mais de quatro mil doentes para tratamentos especializados em Portugal, em 2022.

Da mesma forma, o responsável revelou que m 2020 foram investidos 780 mil contos e transferidos no total 2.873 doentes, e em 2021 foram 790 mil contos para 3.908 doentes para tratamentos em hospitais portugueses.

Na altura, também realçou que, apesar dos ganhos, são necessárias melhorias contínuas na humanização do processo, visto tratar-se de doentes em risco de vida.

Para além do regime contributivo, também Cabo Verde envia para tratamento médico em Portugal doentes do regime não contributivo, através do Ministério da Saúde e no processo de transferência coordenado pelo Centro Nacional de Prestações Sociais, que prepara os processos administrativos e logísticos da viagem, bem como a assunção dos custos associados ao serviço.