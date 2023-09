Mulher assassinada com arma branca na localidade de Fajã, em São Nicolau

Uma mulher de 46 anos foi assassinada esta segunda-feira, 11, na localidade de Fajã, município da Ribeira Brava, na sequência de uma agressão com arma branca.

Em declarações à Inforpress, o delegado de saúde da Ribeira Brava, Élvio Pereira, avançou que a vítima, uma mulher de 46 anos, deu entrada no hospital já sem vida e com “ferimentos no pescoço”.

Segundo informações avançadas por fontes policiais, o caso ainda está sob investigação para apurar as circunstâncias que levaram à morte da vítima, mas avançou que dois indivíduos, o ex e o actual companheiro da vítima, estão detidos para investigação.

Segundo informações recolhidas pela nossa reportagem a vítima era natural da ilha de Santo Antão e residia há algum tempo na ilha de São Nicolau.