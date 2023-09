Morreu o antigo jornalista e fundador da Inforpress Franklin Palma

O antigo jornalista e um dos fundadores da Agência Cabo-verdiana de Notícias Cabopress/Inforpress, Franklin Palma, morreu este sábado aos 69 anos vítima de doença prolongada.

Na Agência Cabo-verdiana de Notícias, criada formalmente em 1984, através do decreto lei nº136/84, para entrar em funções 4 anos mais tarde, a 4 de Outubro de 1988, Franklin Palma foi jornalista, formador, chefe de redacção, director e administrador.

O malogrado fez também parte da criação do Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) como secretário-geral e em 2006 assumiu o cargo de presidente do COC guiado pelo foco na preservação dos valores olímpicos e a representação de Cabo Verde em grandes eventos desportivos mundiais.

No livro “Movimento Olímpico em Cabo Verde – 30 anos de História” lê-se que Palma contribuiu para a consolidação dos ganhos até então alcançados, assegurando entre outros a participação nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, Londres 2012, nos três Jogos da Lusofonia e nos Jogos Africanos 2011 Maputo, Moçambique.

Um dos “feitos marcantes” dos seus dois mandatos consecutivos que se prolongaram até Fevereiro de 2014 foi a participação de Cabo Verde pela primeira vez no transporte da tocha olímpica em 2008.

Segundo a mesma fonte, uma outra conquista registada na presidência de Franklin Palma foi a sua eleição em 2009 para assumir o cargo de secretário adjunto da Associação dos Comités Olímpicos de Língua Portuguesa (ACOLOP).

Durante o mandato de Palma o país também participou nos três jogos da lusofonia, Macau 2006, Lisboa 2009 e Goa 2014.

Na sua liderança no COC, Franklin Palma sempre perspectivou uma participação nos Jogos Olímpicos com atletas qualificados com base na performance competitiva demonstrado nas provas continentais e mundiais e não apenas através de wild cards “convite”, cuja excepção tinha sido qualificada por mérito próprio nos Jogos Olímpicos em Atenas 2004.

Foi igualmente durante a presidência de Franklin Palma no Comité Olímpico que Ruben Sança conquistou a medalha de ouro nos 5 mil metros, enquanto Nelson Cruz foi medalha de ouro nas meia maratonas em 2006.

Também no domínio desportivo o malogrado destacou-se como jogador e treinador de basquetebol.

Em 2019 foi homenageado pela Associação Veteranos da Praia em basquetebol como um dos pioneiros do basquetebol em Cabo Verde no período entre 1972 a 1975.

O funeral está previsto para terça-feira, 19, horas a indicar.