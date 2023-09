Conselho da Imigração apresenta novo plano ao Governo até final no ano

O Conselho Nacional da Imigração (CNI) vai remeter ao Governo, até final do ano, um novo plano de acção de políticas migratórias que vai abranger o período até 2025, anunciou hoje aquele órgão.

“A proposta do 3.º Plano de Acção para a Imigração, já finalizada, deverá ser objecto de análise e validação na próxima reunião ordinária do CNI, prevista para Novembro, altura em que o documento vai ser submetido à aprovação do Conselho de Ministros”, referiu em comunicado.

O documento está alinhado com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) 2022-2026, onde o Governo se compromete a “garantir o acesso a 80% dos imigrantes aos serviços de regularização e a todos à educação e formação, saúde e segurança social”.

O novo plano deverá traçar o “quadro comum de orientação para o trabalho e atuação dos serviços, entidades e organizações para a abordagem da imigração em Cabo Verde”, refere o conselho.

O CNI é um órgão de consulta, apoio e participação das linhas gerais de atuação da Alta Autoridade para a Imigração de Cabo Verde.

Trata-se da entidade que assegura a participação e colaboração de ministérios, serviços públicos, privados, autarquias, ONGs e associações de imigrantes na definição e execução de políticas migratórias.

Os dois primeiros planos de ação foram implementados durante os períodos 2013-2016 e 2018-2021.