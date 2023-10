Novo site da Inforpress será fechado seis meses após o seu lançamento – administrador único

​O novo site da Inforpress, cujo lançamento está previsto para os finais deste mês, terá conteúdos disponíveis mediante a subscrição e pagamento dos mesmos seis meses após a sua apresentação no mercado, anunciou hoje o administrador único, Hamilton Jair Fernandes.

“Em curso, temos ainda o desenvolvimento do novo site, uma plataforma que será o rosto da empresa. Uma particularidade é que a partir do final do mês de Outubro teremos um novo site que estará aberto numa fase experimental. No entanto, após seis meses, passará a oferecer notícias premium. Isso pressupõe a presença de mais notícias e peças exclusivas, disponíveis mediante subscrição e pagamento”, notificou.

Hamilton Jair Fernandes fez estas revelações à Agência Cabo-verdiana de Notícias – Inforpress, no âmbito do 35º aniversário da agência, tendo sublinhado que tal decisão, justifica pela autonomia e sustentabilidade da empresa, se enquadra no novo plano de negócios da agência, que será actualizado nos próximos dias.

“Um documento importante para a missão da agência e para o fortalecimento do sector de comunicação social e a autonomia da agência enquanto empresa, mas também para sua sustentabilidade, é o plano de negócios que será actualizado nos próximos dias, que apresenta algumas novidades, incluindo a expansão da estrutura organizacional da agência”, precisou.

Nesta linha, o gestor frisou que as acções de formação serão retomadas ainda antes do final do ano, em linhas editoriais específicas, como justiça, economia, orçamento, estatística e ambiente, de maneira a que, de forma gradual, a agência tenha jornalistas especializados em determinadas áreas.

Segundo o mesmo, isso vai ao encontro daquilo que são as práticas mundiais, tendo exemplificado a Agência de Notícias de Portugal (Lusa).

“Ou seja, é um nicho de negócio que devemos aproveitar, não apenas do ponto de vista comercial e de sustentabilidade da empresa, mas também para continuar a credibilizar os jornalistas, bem como os profissionais de multimédia”, vincou.

Ainda no que diz respeito às novidades do plano de negócio, Hamilton Jair Fernandes destacou a criação do departamento comercial e de marketing, algo que classifica de “extremamente importante” considerando a necessidade da sustentabilidade da Inforpress e a busca por novas fontes de financiamento e recursos fora do Orçamento do Estado.

“Outra inovação que o plano de negócios traz é, sem dúvida, os vários nichos de negócios ligados à informação e comunicação”, disse, ressaltando que se prevê o lançamento da Inforpress TV no período de pelo menos dois anos.

O plano de negócios também prevê incrementar e expandir a presença em todo o território nacional e além-fronteiras, especialmente nos países com uma diáspora significativa.

Os próximos passos, mencionou o gestor, incluem a criação de uma delegação junto à CEDEAO, o destacamento de um jornalista nos Estados Unidos da América e, posteriormente, o reforço da equipe destacada em Lisboa para cobrir França e Luxemburgo.

A Agência Cabo-verdiana de Notícias, anteriormente designada Cabopress, foi criada formalmente em 1984, através do decreto lei nº136/84, para entrar em funções 4 anos mais tarde, a 4 de Outubro de 1988.