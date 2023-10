Delegado de Saúde da Brava diz que transferência de doentes já não é constrangimento

O delegado de Saúde da ilha Brava assegurou que o constrangimento com o transporte de doentes do concelho já deixou de ser um problema, com o navio da Guarda Costeira disponível 24 horas/dia no porto da Furna.

Em declarações à Inforpress, Hélder Pires garantiu que a embarcação se encontra “sempre pronta” para qualquer emergência, entre elas transferência de doentes. Segundo a mesma fonte, aquando da sua tomada de posse como delegado de Saúde no concelho a principal preocupação era a falta de um meio de transporte “fixo” para fazer as transferências de doentes, contudo assegurou que este problema já está resolvido. “Temos que ter em conta que os navios da CV Interilhas não se encontravam permanentemente na ilha Brava, o dificultava bastante o processo de socorro, mas com a colocação do navio da Guarda Costeira ficou tudo mais fácil”, informou, afirmando que a ilha “está segura” no que diz respeito ao transporte de doentes. Hélder Pires informou ainda que se houver qualquer emergência e for o caso para transporte de doentes para outra ilha “é só acionar a Guarda Costeira” que “em menos de meia hora” o navio estará pronto para partir, e, dependendo do estado do mar, a viagem para a ilha do Fogo varia entre 30 a 40 minutos. “É um transporte feito de uma maneira segura, isto porque a Guarda Costeira tem uma pessoa capacitada e experiente para acompanhar qualquer paciente”, assegurou Hélder Pires. Nesta mesma linha, a mesma fonte salientou que existem transferências de doentes que não são aconselháveis efectuar através da via marítima, isso porque o mar tem “muita turbulência”. O delegado de Saúde reconheceu que Brava não dispõe de outro tipo de ligação com outras ilhas, mas considerou que seria “muito bom” se tivesse um helicóptero para fazer as transferências de doentes.

